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Политика

Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Dinendra Haria
В Великобритании существует заговор против Владимира Путина и России в целом, пишет влиятельная английская газета The Daily Mail. Сама по себе новость – вовсе не новость, об этом давно пишут и говорят и на Западе, и в России. Но события последних дней показывают – у этого заговора, как говорится, уши торчат, что дальше уже некуда.
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Бывший экс-сенатор и предприниматель Фархад Ахмедов дал большое интервью британской газете, в котором прокомментировал последние события вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. История наделала много шума, британские власти традиционно обвинили в атаке на двойного агента Россию, а западная элита закивала головами – да, конечно, ну, кто, кроме Кремля, мог еще такое сотворить.

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Говоря о событиях вокруг доселе мало кому известного гражданина Скрипаля, российский бизнесмен сказал, что кабинет Терезы Мэй преднамеренно ведет кампанию политически мотивированных заговоров и организованных провокаций против России и ее президента. Из последних событий Ахмедов приводит пример, казалось бы, частного случая, а именно – свой бракоразводный процесс в Англии, по итогам которого выплатил он бывшей жене беспрецедентной для истории Британии сумму – 453 миллиона фунтов стерлингов.

"Суд и вся британская юридическая система не приняли во внимание очевидное: мы оба являемся российскими гражданами, в России заключили брак и там же по закону развелись, после чего я предоставил своей бывшей супруге щедрое и надлежащее содержание", – заявил корреспонденту газеты Ахмедов.

Получается какая-то нелепость: два гражданина России развелись у себя на родине, разобрались со всеми своими финансовыми претензиями, и тут как гром среди ясного неба – какой-то суд в Лондоне и почти полмиллиарда фунтов отступных.


Поэтому бывший сенатор и связал свои семейно-судебные тяжбы в Британии с покушением на убийство двойного агента Скрипаля и назвал все в целом охотой на ведьм, организованной британской разведкой MI-6. Он уверен, что последние действия британского премьер-министра, доказавшего свою некомпетентность еще в тот период, когда была министром внутренних дел, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от брекзита.

Экс-сенатор уверен в том, что британский премьер создает страшилку из президента Путина в попытках доказать, что Лондон все еще остается важным игроком на мировой арене. Самое печальное для маленькой Британии, что Россия в ответ на ее агрессивные слова, враждебные действия и абсурдные теории заговора лишь пожимает плечами, полагает Ахмедов.

Надо сказать, что пожимает плечами Россия до поры до времени – как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. МИД уже готовит ответные зеркальные меры на высылку наших дипломатов, так что британское посольство в Москве, вероятно, скоро лишится по крайней мере двух десятков своих сотрудников.

Фархад Ахмедов. Кадр youtube.com

Если говорить о фигуре бывшего сенатора Ахмедова, то у нас он известен как патриотически настроенный предприниматель, поддерживающий президента России. Об этом напоминает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. "С годами его позиция никогда не менялась, несмотря на то, что на Западе много раз намекали предпринимателю, что он может пострадать за свои взгляды, в том числе расстаться со своими капиталами", – отметил политолог в интервью изданию Regnum.

А вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев считает, что в преддверии брекзита в Лондоне уже стали использовать бракоразводные процессы как узаконенное рейдерство и экспроприацию фактически для пополнения своей казны. Ну, действительно, как еще объяснить решение Лондонского суда в отношении человека, который уже выполнил все свои обязательства перед бывшей супругой.

“Показательно, что объектами своего преследования в Лондоне, прежде всего, делают тех. предпринимателей, кто сохраняет тесные связи с Россией и отстаивает ее интересы, – комментирует публикацию в  The Daily Mail Соловьев. – Как поступил тот же Ахмедов, отказавшись предоставить стратегическую для страны документацию компании "Нортгаз" представителю чужой страны по требованию Высокого суда, в то время как его бывшая супруга, российская гражданка, дочь генерал-полковника, желая получить куш побольше, передала иностранному суду строго конфиденциальную информацию о "Газпроме", хранившуюся в лондонском доме Ахмедова – акционера газового концерна", – считает политолог.

В заключении добавим, что в Британии остались еще вполне вменяемые и разумные люди. Некоторые местные эксперты отмечают, что поведение Ахмедова, который подвергает себя большому риску, бросая вызов не только правительству Соединенного Королевства, но и разведке МИ-6, вызывает уважение в Туманном Альбионе.

Можно почитать и комментарии к статье в The Daily Mail. Вот что пишут читатели, обращаясь к Фархаду Ахмедову: "Абсолютно согласен с ним! Почему Россия должна беспокоиться о каком-то бесполезном шпионе? Они бы держали его у себя, если бы он был кем-то важным. Почему суды Великобритании обладают юрисдикцией в отношении состояния этого человека, если они были разведены в России в 2000 году?!".

Автор: Александр Комаров16 марта 2018, 16:22

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