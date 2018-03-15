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Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Одним из мотивов заказчиков отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет в России.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело Скрипаля может быть связано именно с чемпионатом мира по футболу. Глава МИДа отметил: в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Россия будет этим заниматься, то есть организовывать атаку на бывшего сотрудника ГРУ.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

"Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Россия будет это делать накануне выборов", – цитирует Лаврова Lenta.ru.

Глава российской дипломатии выступил сегодня с лекцией на форуме "Россия – страна возможностей". Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, ответ на британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.

Лавров добавил, что 14 марта были заседания в Гааге и ООН, и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского гражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию по химическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представитель Великобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем", – отметил Лавров.

Он дал еще одно обещание: Россия обязательно добьет террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, – так Лавров прокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашенными республиками.

"Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбасса удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютно негодными средствами", – отметил глава МИД.

Форум "Россия – страна возможностей" проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.

Автор: Александр Комаров15 марта 2018, 15:46

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