Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело Скрипаля может быть связано именно с чемпионатом мира по футболу. Глава МИДа отметил: в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Россия будет этим заниматься, то есть организовывать атаку на бывшего сотрудника ГРУ.
"Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Россия будет это делать накануне выборов", – цитирует Лаврова Lenta.ru.
Глава российской дипломатии выступил сегодня с лекцией на форуме "Россия – страна возможностей". Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, ответ на британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.
Лавров добавил, что 14 марта были заседания в Гааге и ООН, и британцы стали требовать наказать Россию за отравление британского гражданина. "Когда российская сторона предложила задействовать конвенцию по химическому оружию, которая предполагает ряд запросов, представитель Великобритании в Гааге сказал: "Мы не собираемся, вы должны сознаться во всем", – отметил Лавров.
Германия отказалась разрывать отношения с Россией из-за истерик Великобритании#Англия #ГРУ #Истерика #Меркель #Путин #Скрипаль #Солсбери— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 14 марта 2018 г.
Читать подробно: https://t.co/3M8gLYKnzV pic.twitter.com/VM4X8SbhDR
Он дал еще одно обещание: Россия обязательно добьет террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте. "Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, – так Лавров прокомментировал ситуацию вокруг отношений Киева с самопровозглашенными республиками.
"Сейчас предпринимаются попытки жителей Донбасса удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей – это попытки с абсолютно негодными средствами", – отметил глава МИД.
Форум "Россия – страна возможностей" проходит с 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.
Москва прощается с великим актером
Наследница тяжело переживает уход отца
Безутешная вдова выступила с речью
Рабочая поездка обернулась для режиссера травмой