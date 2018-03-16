Путин поручил определить национальные цели до 2024 года

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, которое было оглашено главой государства 1 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.





Путин поручил разработать проект указа, который определит национальные цели развития России на ближайший шестилетний период – до 2024 года. Среди этих приоритетов – увеличение численности населения, повышение уровня жизни до 80 лет к 2030 году, устойчивый рост доходов граждан, а также рост пенсионных выплат. Кроме того, предполагается, что Россия должна к 2024 году войти в пятерку крупнейших экономик мира, пишет "Интерфакс".

Также в поручениях говорится о важности формирования комфортной городской среды, ежегодного улучшения жилищных условий пяти миллионов семей. Сказано о необходимости создания всех необходимых условий для самореализации граждан.

Проект указа должен определить основные цели в здравоохранении, образовании, демографии, городской среде, международном сотрудничестве, производительности труда, бизнесе и предпринимательстве, экологии, а также цифровой экономике.

Кабинету министров поручено завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан, предоставить предложения по улучшению системы оказания помощи населению. Также правительство должно обеспечить внесение в законодательную базу изменений, касающихся совершенствования порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.





Напомним, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 1 марта. Глава государства наметил основные задачи, которые необходимо решить в ближайшем будущем. Это и улучшение условий жизни граждан, повышение социальных пособий, снижение безработицы, создание современных и высокотехнологичных мест, комплексное развитие цифровой экономики и многое другое.

Комментируя выступление президента, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его послание стратегическим. В интервью телеканалу "Россия 24" председатель нижней палаты парламента отметил, что оно задало ориентиры развития России на десятилетия вперед.

Володин подчеркнул, что парламентарии включились в работу по законодательному обеспечению послания главы государства сразу после его оглашения. Был созван думский Совет, который принял решение о создании специальной рабочей группы. Депутаты представят план по законодательному обеспечения поставленных Путиным задач уже в ближайшее время – к 22 марта.





При этом по некоторым вопросам Госдума "сыграла на опережение". По ряду моментов, о которых говорил президент, в нижней палате уже прошли парламентские слушания, были созданы и успешно функционируют профильные рабочие депутатские группы.

Помимо прочего, в думских стенах идет активная деятельность по решению проблем обманутых участников долевого строительства, развитию цифровой экономики, диверсификации военно-промышленного комплекса и частичный его перевод на гражданские рельсы, а также по многим другим актуальным вопросам.