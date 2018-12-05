Путин поставил на место наглеца Трампа

Президент России Владимир Путин ответил на заявления из Вашингтона о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД). По словам главы государства, если США получат подобное оружие, то Россия будет вынуждена сделать то же самое.

прочитано 994 раза "Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать",– сказал Путин. ПО ТЕМЕ Кремль ответил на безумства Трампа Трамп решил окончательно удушить Россию Дональд Джон Трамп президент США Вместе с тем он отметил, что есть страны, которые продолжают производить ракеты средней и меньшей дальности, тогда как Москва и Вашингтон в свое время сами загнали себя в рамки договора. По словам главы российского государства, таких стран "уже с десяток". Стоит отметить, что одна из таких стран – Китай. На вооружении армии Поднебесной стоит ракетное вооружение средней и малой дальности. Примечательно, что на заявления из Вашингтона о выходе из ДРСМД в Пекине отреагировали крайне нервно. Трамп, напомним, неоднократно называл Китай главным противником США. Президент России напомнил, что в 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетой обороне. В случае с ДРСМД история повторяется, посетовал Путин.

Напомним, что намерение выйти из договора президент США Дональд Трамп озвучил в середине октября. Он призвал Россию и Китай начать консультации по вопросу. Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все условия соглашения, уничтожив свои ракеты.

5 декабря 2018, 17:11 Автор: Иван Поляков