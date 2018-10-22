Кремль ответил на безумства Трампа

В Кремле отреагировали на безумные планы Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. США обвиняют Россию в том, что она не выполняет условия документа. В Москве с аналогичными обвинениями выступают в адрес Вашингтона.

Договор был заключен в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. СССР, а позже, Россия выполнили свои обязательства, полностью уничтожив ракеты средней и малой дальности наземного базирования.

В Кремле еще раз напомнили Штатам об этом и сказали, что процедура расторжения договора формально занимает полгода. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заявил, что Москва испытывает обеспокоенность, сообщает "Интерфакс".

"Такой шаг сделал бы мир более опасным. Однако пока Вашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамках процедуры, предусмотренной самим договором", – сказал представитель Кремля.

Говоря об обвинениях со стороны США, Песков сказал, что Москва на уровне серьезных экспертных оценок не раз приводила доказательства того, что Вашингтон размывает основные положения договора. В частности, это касается установки систем ПВО в Польше и Румынии. Они могут запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные ракеты.

Напомним, что заявление о выходе из договора о РСМД Дональд Трамп сделал, поднимаясь в самолет. Он призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводу обновления договора и установления новых правил. Вопрос о РСМД будет обсуждаться во время визита советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, который начался сегодня, 22 октября.