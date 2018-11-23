Путин сурово пропесочил приунывших чиновников

Президент России Владимир Путин в Крыму на расширенном заседании президиума Госсовета по реализации майского указа призвал добиваться прорыва в медицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Глава государства подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения его поручений.



Президент отметил, что дело не в указе самом по себе и не в национальных проектах. "Дело – в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты!" - обратился к собравшимся Путин.

Глава государства призвал добиваться прорыва по таким направлениям, как здравоохранение, социальная инфраструктура и образование. "Именно прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", – сказал российский лидер.

Обратившись к чиновникам, президент призвал их называть реальный уровень зарплат и пенсий в стране. По его словам, показатели не должны быть усредненными в отчетах, необходимо, чтобы это были реальные деньги.

В качестве примера показателей, не соответствующих действительности, Путин назвал ситуацию с дорогами. Президент призвал обратить внимание на качество дорожного полотна. "Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно: ям не будет больше на дорогах или они останутся – и просто изменят нормативы..." – сказал глава государства.

Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков pic.twitter.com/QiCbQgITQU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 ноября 2018 г.

Присутствовавшие в зале внимательно слушали президента. Некоторые из собравшихся, судя по фотографиям, немного приуныли. Выражение лиц – сосредоточенное, позы - напряженные, а взгляды устремлены вниз. Другие, наоборот, судя по фотоотчету журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, пребывают в неплохом расположении духа, смеются и улыбаются.

"Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент – по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков", – написал корреспондент на своей странице в Twitter.