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Общество

Госдума повышает статус уполномоченных по правам детей

Фото: duma.gov.ru
Нижняя палата в первом чтении приняла три президентских законопроекта, расширяющих права детских омбудсменов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, уполномоченный по правам ребенка, помимо прочего, сможет участвовать в совершении законодательства в этой сфере. За инициативы главы государства проголосовали все фракции нижней палаты парламента.  
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Основной законопроект вводит комплексное регулирование деятельности уполномоченного по правам ребенка в России. Определяется срок его полномочий – пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать эту должность больше двух сроков подряд.

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Кроме того, вводится возрастная планка для кандидатов в уполномоченные – 30 лет. В законе оговаривается, что претендующий на эту позицию должен иметь высшее образование, опыт по защите прав детей, а также безупречную репутацию.  

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, детский омбудсмен получает возможность обращаться в нижнюю палату с инициативами по внесению поправок в законодательство о защите интересов детей. "Еще одно важное предложение – наделение уполномоченного правом направлять мотивированные предложения в государственные органы с целью привлечения к уголовной ответственности тех, кто нарушает права ребенка", – уточнил законодатель.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Также нормативно-правовой акт наделяет федерального уполномоченного ролью координатора региональных омбудсменов. Он становится подотчетным президенту и должен ежегодно докладывать главе государства о результатах своей работы, давать оценку соблюдению прав детей в стране и предлагать собственные инициативы в этой области. 

Еще одно новшество – обязательное согласование кандидатур региональных уполномоченных с федеральным омбудсменом. Уполномоченные в регионах должны направлять доклад о положении детей в субъекте Федерации губернатору или главному омбудсмену.  

Помимо основного законопроекта, депутаты приняли два сопутствующих. Один из них устанавливает, что федеральный и региональные уполномоченные имеют право отказаться разглашать в суде сведения, которые были получены при выполнении ими своих обязанностей. Второй нормативно-правовой акт освобождает уполномоченного от уплаты госпошлины при его обращении в суд с заявлением о защите прав ребенка. 

Фото: www.globallookpress.com

По словам Вячеслава Володина, президентские инициативы повышают статус детского омбудсмена. "Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональных уровнях. Рассмотренные сегодня инициативы главы государства позволяют решить эту задачу", – сказал спикер 

Институт уполномоченных по правам ребенка появился в России 1 сентября 2009 года. В настоящий момент должность детского омбудсмена занимает Анна Кузнецова. Указ о ее назначении президент Владимир Путин подписал в сентябре 2016 года.

Автор: Иван Поляков13 ноября 2018, 16:23

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