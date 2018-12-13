Европейцев послали валить лес в Сибирь после атаки на Россию

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Четверг 13 декабря
Лента новостей
17:03
"Строчит ему": жена рассказала об отношениях Мамаева с любовницей
17:02
Брежневу и Баскова нашли в неожиданном месте
16:54
В ДТП под Ростовом пострадали два водителя
16:35
В Пензе студент до полусмерти избил сокурсника
16:32
Не Бероев: с кем спит Алферова
16:18
Безбородова против Безуса: новая отвратительная драка в "Доме-2"
16:16
После жуткого ДТП под Пермью сгорели две машины
16:04
Доски из грузовика пробили лобовое стекло легковушки
15:56
Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
15:55
"Мой ребенок стал биоматериалом": Ларсен откровенно о смерти дочери
15:50
В Удмуртии извращенца-рецидивиста бросили за решетку на 14 лет
15:37
"Иди спать": Кокорин в Новый год останется без праздника
15:16
Подробности решения суда по спору шоу "Уральские пельмени" и Нетиевского
15:10
"ЕР" помогла получить землю многодетным семьям
15:08
Дума упростит получение налоговых льгот
14:55
Встреча Шепелева с юной Вангой закончилась безумной вакханалией
14:50
Поток Геминиды: на россиян обрушился метеоритный дождь
14:35
Звезда "Дома-2" срочно госпитализирована
14:33
"Не травите мою жену": Топалов защитил пропавшую Тодоренко
14:28
Лукашенко заявил о российской атаке на Белоруссию
14:25
Джиган подарит машину случайному человеку
14:12
"НАШЕ Радио" дарит шикарный подарок слушателям
14:03
Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
14:03
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой
13:57
В Башкирии на трассе столкнулись два ВАЗа
13:40
Под Москвой мужчина до смерти забил молодую жену
13:34
Дети в истерике от похабных снимков Цымбалюк-Романовской
13:30
На Урале мужчина зарезал соседа по гаражу из-за кучки снега
13:26
Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену
13:22
У певицы Пелагеи нашелся сын
13:20
Скандал с использованием скотча в больнице обернулся серьезными последствиями
13:04
В Петербурге двухлетний ребенок выпил кипяток и попал в больницу
12:50
Королеву красоты отдали под суд за соблазнение школьника
12:48
Губерниев раскрыл подробности подлого нападения на биатлонистов
12:43
"Психиатрическая больница": звезда "Дома-2" об участниках проекта
12:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 декабря 2018 года
12:27
"А как же Лида?": Алибасов завещал шикарную жилплощадь юному красавцу
12:26
В ТЦ "Мега Белая Дача" вспыхнул пожар
12:24
Неожиданная развязка: "Русфонд" сам себе заплатит многомиллионный долг Фриске
12:19
Курникова и Иглесиас остались без дома
12:10
В московском Театре сатиры нашли труп
12:05
Седокова дала смачную пощечину бывшему мужу
11:33
Названы мечты россиян перед Новым годом
11:31
Новый допинг-скандал: российских биатлонистов отправляют в тюрьму из-за Родченкова
11:16
Садальский грязно оскорбил Сафронова
11:16
Россияне шокированы открытием о смертельной опасности уборки
11:02
Обтянутой Михалковой досталось за провокацию
10:45
Меган Маркл исчезла мистическим образом
10:37
Трампа подняли на смех во время важного события
10:34
Что на самом деле разрушило брак престарелого Краско
10:13
Есть погибшие: скоростной поезд столкнулся с локомотивом и сошел с рельсов
09:57
Бездельница Кейт Миддлтон разочаровала требовательную Елизавету II
09:50
Олимпийская чемпионка нелепо оправдалась за грязное оскорбление российских детей
09:47
Абу-Даби дарит путешествие в Эмираты семьям с детьми
09:45
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:38
Ушлая жена прибрала к рукам "Ленинград" Шнурова
09:35
Новые данные о госпитализированной Туктамышевой
09:08
Известная певица показала огромную грудь
09:03
Снова провал: Бузова подарила бракованный автомобиль
08:47
Максакова заявила о провокации после откровений с Кудрявцевой
06:00
В беременность Лопыревой не поверили
23:56
Украинцы взъелись на полуголую Пугачеву
23:02
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
21:58
Врачи приговорили звезду Comedy Woman
21:47
Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
21:17
Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
21:09
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
21:06
При взрыве в Ингушетии погиб человек
21:02
Что связывает Спиридонову с Панайотовым
20:54
В выходе космонавтов в открытый космос нашли минусы
20:48
"Горячая штучка": сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте
20:40
"Два года без секса": Боня на фоне ковра взвыла от досады
20:33
В квартире в Москве нашли три трупа
20:31
Под Волгоградом большегруз опрокинул в кювет десять легковушек
20:23
В Удмуртии молодой водитель протаранил автобус на остановке
19:52
Дочь Успенской вымазалась и оголилась напоказ
19:44
В Казани мужчина угрожал застрелить ребенка
19:26
На Урале женщина с топором устроила разборку на дороге (видео)
19:16
В Тюмени при аварии пострадал пятилетний ребенок
19:08
Под Москвой нашли труп избитого младенца
19:01
Туктамышева попала в больницу со страшным диагнозом
18:48
Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске
18:31
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
18:27
У участника "Дома-2" нашли тайного сына
18:21
Пыль начала эволюционировать и убивать
18:21
В Таганроге после вечеринки у незнакомцев пропала студентка
18:10
На видео нашли гигантский НЛО
18:03
Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:30
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:26
Ходорковский на реверсе Чубайса
17:22
Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:11
Арестованному Кокорину грозит инвалидность
17:11
Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:39
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Дети в истерике от похабных снимков Цымбалюк-Романовской
Генерал проговорился о подготовке убийства Путина
Просевший Крымский мост решено снести
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
Политика

Европейцев послали валить лес в Сибирь после атаки на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Европейским депутатам придется перейти на дрова. Мария Захарова жестко ответила парламентариям, принявшим очередную антироссийскую резолюцию.
прочитано 906 раз

Официальный представитель МИД предположила, что европарламентарии, принимая резолюцию против трубопровода "Северный поток – 2", рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова.

ПО ТЕМЕ

Захарова раскрыла жуткие детали новой украинской провокации

Посчитали и прослезились: в ПАСЕ осознали уход России

"Северный поток – 2" – мощное оружие России

Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить", – сказала дипломат. По ее мнению, выступать против энергетического сотрудничества – безумие для Европы, которая нуждается в российском газе, сообщает РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал принятый в Страсбурге документ попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта. В Кремле не удивлены резолюцией Европарламента, так как аналогичную позицию не раз озвучивали президент США и американский Госдеп.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, осуждающую строительство газопровода "Северный поток – 2". В документе этот совместный российско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов, он представляет угрозу для европейской безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла о важности "Северного потока – 2" для Европы, но при этом настаивала, чтобы украинский транзит газа в страны Старого Света был сохранен. Палки в колеса проекту сейчас пытаются вставлять Дания и Литва. Остальные европейские страны готовы покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного американского.

Автор: Александр Комаров13 декабря 2018, 16:06

комментарии

Политика

Пьющего Порошенко списали со счетов
Европейцев послали валить лес в Сибирь после атаки на Россию
Сколько законов приняла Госдума за 25 лет
Захарова раскрыла жуткие детали новой украинской провокации

Шоу-бизнес

"Строчит ему": жена рассказала об отношениях Мамаева с любовницей
Брежневу и Баскова нашли в неожиданном месте
Не Бероев: с кем спит Алферова
Фадеев узнал о скором прибавлении в семье

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

Ушлая жена прибрала к рукам "Ленинград" Шнурова

Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Шоу-бизнес

Встреча Шепелева с юной Вангой закончилась безумной вакханалией

Шоумен был шокирован происходящим
Шоу-бизнес

Не Бероев: с кем спит Алферова

Популярную актрису сняли в постели
Шоу-бизнес

"Мой ребенок стал биоматериалом": Ларсен откровенно о смерти дочери

Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни

Гороскоп

В беременность Лопыревой не поверили
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина

Фоторепортажи

Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой
Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену
Губерниев раскрыл подробности подлого нападения на биатлонистов
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru