Европейцев послали валить лес в Сибирь после атаки на Россию
Официальный представитель МИД предположила, что европарламентарии, принимая резолюцию против трубопровода "Северный поток – 2", рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова.
"На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить", – сказала дипломат. По ее мнению, выступать против энергетического сотрудничества – безумие для Европы, которая нуждается в российском газе, сообщает РИА Новости.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал принятый в Страсбурге документ попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта. В Кремле не удивлены резолюцией Европарламента, так как аналогичную позицию не раз озвучивали президент США и американский Госдеп.
Захарова явно имеет в виду Литву. �������� Наверное не в курсе, что в Клайпеде давно стоит терминал по приему СПГ а газа столько, что готовы обеспечить им соседние страны pic.twitter.com/0AfbCNsHDI— Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) 13 декабря 2018 г.
Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, осуждающую строительство газопровода "Северный поток – 2". В документе этот совместный российско-европейский проект назван сугубо политическим. По мнению депутатов, он представляет угрозу для европейской безопасности.
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла о важности "Северного потока – 2" для Европы, но при этом настаивала, чтобы украинский транзит газа в страны Старого Света был сохранен. Палки в колеса проекту сейчас пытаются вставлять Дания и Литва. Остальные европейские страны готовы покупать российский газ по ценам значительно ниже сжиженного американского.
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