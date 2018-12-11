В Госдуме подвели итоги 25 лет работы нижней палаты

В среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе Российской Федерации. В преддверии знаменательной даты представители всех фракций нижней палаты высказали свои мнения о ее деятельности и вспомнили о самых важных, на их взгляд, законодательных инициативах.



Первый созыв Госдумы начинал работу в очень тяжелых условиях, напомнил первый зампред нижней палаты, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков. Несмотря на это, отметил законодатель, депутаты смогли принять все необходимые законы, в том числе Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, нормативно-правовые акты в банковской сфере, образовании, здравоохранении.

Жуков подчеркнул, что за это время Госдума стала главной площадкой страны для обсуждения политических вопросов. По его словам, депутаты научились слушать друг друга и консолидироваться вокруг принципиальных вопросов, касающихся выживания российского государства.

"Мы научились объединяться вокруг важнейших инициатив президента, к которым сейчас относятся с уважением и поддержкой практически все фракции Госдумы", – сказал Жуков, подчеркнув, что работа нижней палаты стала в целом профессиональнее.





Он напомнил, что депутаты наладили контакт с коллегами из Совета Федерации, с правительством, с Администрацией президента. Законодатель отметил, что каждый нормативно-правовой акт проходит тщательную проработку вместе с экспертами и профессиональным сообществом.

Жуков напомнил, что 12 декабря исполняется 25 лет и с момента принятия Конституции России. За это время главный закон страны и отечественный парламент доказали свою жизнеспособность, резюмировал он.





В свою очередь глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал "отстаивание Крыма" главным результатом нижней палаты за эти годы. Говоря о достижениях Компартии в стенах Госдумы, он отметил, что депутаты-коммунисты подготовили закон об образовании и поддержке науки, поддерживали село и аграрный комплекс, вооруженные силы.

"Мы подготовили программу по развитию ракетно-космической техники", – напомнил председатель КПРФ.





Высоко оценил деятельность Госдумы и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович является настоящим старожилом нижней палаты: он заседает в ее стенах с момента первого созыва. По его словам, в Госдуме представители народа говорят о том, "чего в некоторых кабинетах не хотелось бы слышать".





Принятие Конституции дало стране "много хорошего", уверен Жириновский, в том числе многопартийный парламент. Лидер Либерально-демократической партии отметил активное участие своей партии в разработке главного закона страны. Кроме того, политик выразил уверенность в необходимости расширения полномочий парламента.





Комментируя 25-летие Конституции, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал главный закон страны современным и соответствующим реалиям сегодняшней жизни. Любые изменения в Конституцию, подчеркнул парламентарий, должны приниматься после всенародного обсуждения.





История современной Государственной думы берет начало в сентябре 1993 года, когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Одним из пунктов документа было учреждение Госдумы. Нижняя палата парламента расположилась в здании Госплана СССР в Москве по адресу Охотный Ряд, 1.

Выборы в нижнюю палату состоялись 12 декабря 1993 года, одновременно с голосованием о принятии Конституции. Первый состав Госдумы избирался сроком на два года, в дальнейшем – на четыре. Начиная с шестого созыва, нижняя палата избирается на пять лет.





За 25 лет Госдума вместе со страной прошла большой путь развития, отметил ранее в интервью "Российской газете" спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса – причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте. Дисциплины и ответственности стало больше", – подчеркнул законодатель. Володин указал на необходимость представительства в парламенте всех слоев населения.