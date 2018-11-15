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Политика

Госдума подтвердила свой статус места для дискуссий

Фото: www.globallookpress.com
Депутатов Госдумы больше не будут лишать слова на заседаниях. Нижняя палата парламента подтвердила свой статус места для дискуссий: из регламента исключена норма, позволявшая лишать депутата права на выступление.

Продолжение: Дума отменяет уголовное наказание за лайки и репосты
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Одно из положений думского регламента предусматривало, что парламентарий мог быть лишен права на выступление на срок от одного дня до месяца за нарушение правил депутатской этики, например, за употребление грубых и оскорбительных выражений. Санкция вводилась при повторных проступках такого рода, и раньше ею часто пользовались.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Такая норма действовала на протяжении всей работы парламента и теперь, по мнению представителей всех фракций, она не просто устарела. Такое положение  противоречит всей сути парламентаризма, сказал спикер Думы Вячеслав Володин.

"Парламент – место для дискуссий, место, где обсуждаются вопросы, и основная возможность для депутата – участвовать в этом обсуждении", – подчеркнул председатель Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В регламент внесены еще несколько изменений. В частности, теперь не комитет по контролю и регламенту, а думская комиссия по мандатным вопросам и этике будет рассматривать представления Генпрокурора о лишении депутатов неприкосновенности и проведении в отношении них процессуальных действий.

Поправками в регламент депутаты также придали системный характер парламентскому контролю за реализацией госпрограмм: Госдума обязала профильные комитеты вести его на постоянной основе.

Автор: Александр Комаров15 ноября 2018, 15:46

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