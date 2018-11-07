Слетевшие с катушек украинцы набросились на Путина

Депутаты Верховной рады устроили нелепый перформанс в стенах парламента. Они вырядились казаками и решили написать письмо президенту России Владимиру Путину по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина "Запорожцы".



О шоу в стенах Верховной рады написал на своей странице в Facebook депутат Алексей Гончаренко – представитель "Блока Петра Порошенко". Вместе с ним в "написании письма" участвовали парламентарии Богдан Онуфрик, Владислав Севрюков, Игорь Артюшенко и другие депутаты.

На своей странице в Facebook Гончаренко приложил фотографии разодетых в казачьи костюмы законодателей. По его словам, подобное обращение к главе российского государства связано с тем, что принцип переговоров между противниками на международной арене остался тем же.

Устроенный перформанс он назвал ответом на санкции, которые в начале августа Россия ввела против некоторых украинских физических и юридических лиц. "Это очередное напоминание нашему врагу: мы не боимся, нас не запугать и мы победим", – написал Гончаренко.





Впрочем, сами украинцы отнеслись к подобному балагану крайне скептически. Так, известный видеоблогер Анатолий Шарий обратил внимание, что на фотографиях депутаты "подписывают" документ, находящийся в пластиковом файле. "Самый конченый парламент за все время", – раскритиковал он депутатов.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в четверг, 1 ноября, постановление о введении санкций против украинских юридических и физических лиц. Фигурантами списка стали 322 физических лица и 68 юридических. Среди первых – представители политической и бизнес-элиты страны.

В числе прочих в перечне оказались лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в списке нет, зато присутствует его сын Алексей.