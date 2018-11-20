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Политика

Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Скандальному политику Михаилу Саакашвили могут предъявить новые обвинения. В МВД Грузии изучили аудиозапись, где экс-президент обсуждает со своим дядей убийство известного политика.
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Грузинские силовики подтвердили подлинность голосов экс-президента страны Михаила Саакашвили и его дяди Темура Аласания. На аудиозаписи они обсуждают убийство председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

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Михаил Николозович Саакашвили политик

Запись телефонного разговора появилась примерно месяц назад на одном из украинских сайтов. Утверждается, что она была сделана перед последними выборами президента Грузии. На ней родственник Саакашвили  говорит о том, что готов заплатить миллион тому, кто из снайперской винтовки убьет Иванишвили – основателя правящей партии  "Грузинская мечта".

По данным МВД Грузии, сейчас следствие устанавливает лиц, которые распространили этот материал, сообщает РИА Новости. То, что он появился именно в украинском сегменте Сети, не случайно: в свое время Саакашвили возглавлял Одесскую область.

После того, как его с позором выгнали с Украины, он прорвался на территорию страны через польскую границу и попытался в конце 2018 года организовать в центре Киева новый майдан. Но затея провалилась и политика задержали киевские силовики.

Происходило это при весьма комических обстоятельствах: бывший губернатор убегал от полицейских по крышам. В это время в его киевской  квартире проходил обыск. Саакашвили сравнили тогда с Карлсоном без пропеллера.

За несколько лет до этого политик поразил весь мир употреблением в пищу собственного галстука. Это произошло в 2008 году, когда Россия провела стремительную военную операцию по принуждению Грузии к миру.

Напомним, что у себя на родине Саакашвили обвиняется в растрате бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и в организации нападения на сотрудника грузинского банка.

Автор: Александр Комаров20 ноября 2018, 16:44

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