Володин назвал дату завершения осенней сессии Госдумы

Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках осенней сессии-2018 состоится 19 декабря. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в этот день парламентарии будут работать допоздна, чтобы успеть рассмотреть наиболее важные законопроекты.



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