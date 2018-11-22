Володин назвал дату завершения осенней сессии Госдумы
Ранее заключительное заседание планировалось на четверг, 20 декабря. Перенос на 19 декабря связан с тем, что в этот день может состояться пресс-конференция президента России Владимира Путина, пояснил спикер Госдумы. Законодатель отметил, что в таком случае парламентарии "будут разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором".
По словам Володина, 19 декабря депутаты будут трудиться допоздна, чтобы успеть рассмотреть приоритетные нормативно-правовые акты. "Мы не сокращаем время работы, потому что мы предполагаем сделать перерыв в 14:00 на час, в 15:00 начать работу и завершить по мере необходимости не ранее 18:00 точно", – рассказал председатель нижней палаты.
В свою очередь, первый зампред нижней палаты Александр Жуков уточнил, что сейчас на повестке парламентариев 149 законопроектов, включая четыре президентских и 59 правительственных. Законодатель также отметил, что кабинет министров уже определился с 27 приоритетными нормативно-правовыми актами.
Особое внимание депутаты уделяют реализации послания президента Федеральному собранию. По словам Жукова, план включает 100 пунктов, из которых по 74-м уже приняты законопроекты. "Из оставшихся 26 пунктов 19 законопроектов приняты в первом чтении и, соответственно, будут рассмотрены в декабре", – подчеркнул он.
Напомним, в этом году Госдума открыла осеннюю сессию 11 сентября. За прошедшие месяцы парламентарии рассмотрели ряд важных нормативно-правовых актов. Помимо прочего, законодатели приняли пакет законов о совершенствовании пенсионной системы, проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов.
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