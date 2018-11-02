Струсивший Порошенко занялся контрабандой

Петр Порошенко сворачивает бизнес. Украинский президент тайно вывозит оборудование со своего предприятия в Липецке.

Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что до конфликта в Донбассе у него был бизнес в России. Президент Незалежной клятвенно заверял, что ликвидирует предприятие в России – однако до последнего времени своего обещания не выполнял.

Напомним, российский суд арестовал имущество липецкой фабрики Roshen в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов рублей. А Севастопольский морской завод, который также принадлежал Порошенко, был национализирован в феврале 2015 года.

Теперь же стало известно, что корпорация Roshen, принадлежащая Порошенко, вывезла оборудование с липецкой кондитерской фабрики на Украину. 17 и 25 января 2018 года с предприятия отправили два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий, общей стоимостью около десяти миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей), сообщает телеканал "1+1".

И это, как выясняется, не единственный случай отправки оборудования с принадлежащей Порошенко липецкой фабрики в Киев. Как установили журналисты, 16 марта 2016 года были вывезены холодильники, теплообменники и насосы. Еще раньше – в 2015 году – Порошенко переправил на Украину потоковые линии предприятия.