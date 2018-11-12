"Чуть не зарыдал": Трамп прилюдно унизил лебезящего Порошенко

Президент Соединенных Штампов Дональд Трамп отказался пожать руку лидеру Украины Петру Порошенко. Неприятный эпизод произошел в Париже во время международной церемонии в честь столетия со дня завершения Первой мировой войны.

На записи видно, как Трамп и его супруга поприветствовали глав других государств, среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако американский лидер так и не подошел к президенту Украины, который внимательно следил за каждым движением Трампа и уже был готов протянуть руку.

Многие пользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеяли Порошенко. "С лакеями не принято здороваться", "С незнакомыми не общается", "Незваный гость хуже татарина", "Петька, наверное, трезвый был и в костюме отглаженном. Трамп его таким не видел и не узнал", – передает их слова Пятый канал.

Пермский сенатор Алексей Пушков прокомментировал эту сцену на своей странице в Twitter. Чиновник считает, что Дональд Трамп не любит лицемерить и притворяться перед человеком, который ему не нравится. Он добавил, что для американского лидера Украина не представляет никакого интереса. Он не считает Петра Порошенко равным собеседником, с которым можно обсуждать важные вопросы.

"На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него – зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие", – цитирует чиновника Ura.ru.

Президент Украины заявил, что пожал руку Трампу, а сама новость специально была придумана российскими СМИ, передает РИА ФАН. "Все, что вы говорите, – это вранье. Все, что говорит русское телевидение", – сказал он.

Масштабные торжества, приуроченные к столетию окончания Первой мировой войны, прошли в минувшие выходные. В столицу Франции прибыли более 70 глав государств, а также лидеры международных организаций. Мероприятие также посетил президент России Владимир Путин. Позже он поговорил с Дональдом Трампом.