Володин провел переговоры со спикером турецкого парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе российской парламентской делегации находится с визитом в Турции. Первая встреча у председателя нижней палаты состоялась с главой Великого национального собрания республики Бинали Йылдырымом. Законодатели обсудили повестку предстоящего III Совещания спикеров парламентов стран Евразии и ряд других актуальных вопросов.



В этом году приоритетными темами Совещания станут развитие экономических связей, борьба с терроризмом, охрана окружающей среды. По словам Вячеслава Володина, такой формат становится все более востребованным и представительным. "Практически в два раза увеличилось количество участников по сравнению с прошлогодним Совещанием в Сеуле", – сказал спикер.

Значимость встречи лидеров законодательных собраний из разных стран отметил и Бинали Йылдырым. Председатель Великого национального собрания Турции согласился, что важность Совещания спикеров для международной повестки повышается с каждым годом.

Особо Володин выделил вопросы борьбы с террористической угрозой. Председатель нижней палаты подчеркнул, что крайне важно, чтобы эта тема была в повестке. "И мы смогли выработать подходы, которые позволили бы нам совместно бороться с терроризмом", – сказал он.

Поговорили законодатели и о непростой ситуации, сложившейся в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Россия лишена голоса в этой организации.

Володин подчеркнул, что отношения между странами необходимо строить на принципах открытости, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела других государств.

Права национальных делегаций, добавил спикер Госдум, не должны попираться. "Нужно понимать, что страны, входящие в Совет Европы, равноправны и равны", – сказал председатель нижней палаты, выразив сожаление, что в ПАСЕ, которая включает 47 стран, оказалось возможным лишить национальную делегацию права голоса.

Ситуацией, сложившейся в ПАСЕ, недовольны и в Анкаре. По словам Бинали Йылдырыми, организация превратилась в "гнездо радикалов". "К сожалению, правильные предложения не получают там отклика, они оторвались от мировых и региональных реалий", – посетовал законодатель.

В ходе встречи Вячеслав Володин предложил своему турецкому коллеге до конца этого года посетить с визитом Москву. "Это будет серьезный шаг к выстраиванию отношений между нашими парламентами", – сказал спикер Госдумы.



Кроме того, председатель нижней палаты выступил с инициативой подписать в рамках Совещания протокол о намерении создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня между Москвой и Анкарой.

Российские парламентарии во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в турецкую Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. В мероприятии примут участие представители 41 страны.

Первое совещание спикеров парламентов евразийских стран прошло в 2016 году по инициативе Госдумы и Национального собрания Республики Корея. Тогда в нем приняли участие представители 19 стран.

Второе совещание евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года южнокорейский Сеул. Вячеслав Володин позитивно оценил мероприятие, подчеркнув, что в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.