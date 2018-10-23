Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко

Введение санкций против Украины не является поворотным моментом, но говорит об ужесточении политики Москвы в отношении Киева. Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



По его словам, санкции России против Украины не поменяют кардинально тактические и стратегические расклады, но являются первым свидетельством ужесточения линии поведения Москвы в украинском вопросе. "Это связано и с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил, признать независимость Донбасса", - цитирует эксперта НСН.

Карасев подчеркнул, что необходимо учитывать и предвыборную ситуацию на Украине, где через полгода будут избирать нового президента. Действия России, уверен эксперт, являются сигналом для тех политических сил Незалежной, кто хотел бы нормализации отношений с Москвой.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи с антироссийскими санкциями, принятыми ранее Украиной. Глава государства поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера.





Предприняты такие меры могут быть в качестве ответа на недружественные шаги со стороны Киева. Под ними подразумевается ввод санкций против российских физических и юридических лиц. Впрочем, президентский указ может быть отменен, если Киев отменит ограничительные меры против Москвы.

Ну а пока отношения между Россией и Украиной продолжают катиться по наклонной, эксперты все чаще говорят о предстоящей большой сделке между Москвой и Вашингтоном и разделе Незалежной. Так, по словам гендиректора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, договоренности между США и Россией могут иметь место в случае переизбрания президента США Дональда Трампа или смены режима в Киеве.

Политолог назвал наиболее вероятные сроки заключения украинской сделки Москвы и Вашингтона. По его мнению, это произойдет в промежутке между 2020 и 2024 годами.