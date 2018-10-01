За что Порошенко нахваливает Путина

Петр Порошенко благодарен Владимиру Путину за то, что Украина стала ближе к Европе. Если президент Незалежной этим гордится, то есть повод задуматься о судьбе украинцев, которым так промыли мозги, что они забыли о своих исторических корнях.

В эфире американского телеканала Порошенко с гордостью сообщил, что на Украине пять лет назад только треть населения поддерживала курс на Европу, а теперь – 74%.

"Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности", – сказал президент и пообещал, что Украина никогда не вернется в Российскую империю.

Сам факт, что эти слова прозвучали в США, на крупнейшем канале CNN, а не в Европе или на Украине, тоже говорит о многом. Киев уже давно находится под внешним управлением, и Порошенко, попадая в Америку, всячески старается выслужиться перед своими хозяевами.

Украина четвертый год пытается доказать НАТО и Евросоюзу, что готова к членству в этих организациях. Совсем недавно Петр Порошенко пообещал украинским школьникам, что они обязательно будут жить в Европе.

В Североатлантическом альянсе не раз давали понять, что стране пока рано претендовать на членство в НАТО. Киеву рекомендуют решить внутренние, в том числе территориальные, проблемы.

А сегодня, 1 октября, и в Еврокомиссии заявили, что Украина пока не доросла до вступления в ЕС. Член Европейской комиссии Катарина Матернова сказала, что еще не время озвучивать даты вступления Украины в ЕС. "Столько всего должно произойти, чтобы страна была готова", – отметила Матернова в интервью агентству УНИАН.

В Европейской комиссии подчеркнули, что перспектива членства Украины в ЕС не является вопросом завтрашнего дня или следующего года.