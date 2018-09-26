Жена прилюдно ублажила Порошенко

В день рождения Петра Порошенко президент и его супруга обменялись нежностями. Прижавшись к любимому, первая леди расхвалила характер и мудрость супруга, а также пожелала ему и дальше вселять веру, дарить надежду и приумножать любовь.

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