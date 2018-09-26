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Политика

Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Дональд Трамп опоздал на свое выступление, Петр Порошенко ошибся дверью, премьер-министр Новой Зеландии пришла в зал с грудным ребенком… Происходящее на 73-й сессии Генассамблеи ООН все больше напоминает цирк и свидетельствует о подрыве авторитета международных организаций.
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Генеральная ассамблея ООН была создана после Второй мировой войны как главный совещательный, директивный и представительный орган международной организации. Раз в год, в сентябре она собирается для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов. Так говорится в Уставе ООН, но на деле с каждым годом смысл встреч мировых лидеров становится все менее понятным.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

За 73 года своего существования на Земле умерили от голода и погибли в войнах сотни миллионов человек. До сих пор не решены проблемы экологии, охраны окружающей среды, защиты людей от природных катаклизмов и, главное, на планете не стихают локальные межэтнические, религиозные и прочие конфликты.

На этом фоне ежегодное обсуждение того самого спектра международных вопросов, похоже, становится бесполезным занятием. Особенно, если учесть, как все это проходит.

К примеру, накануне, в день первого заседания сессии Генассамблеи на свое собственное выступление опоздал второй оратор – президент США Дональд Трамп. Первым по традиции выступил президент Бразилии (именно в этой стране проходила первая сессия Генассамблеи), затем на трибуну должен был подняться хозяин, то есть представитель принимающей стороны.

Фото: GLOBAL LOOK press/White House

Но в это время Дональд Трамп с супругой и своими помощниками, смеясь и жестикулируя, поднимался на эскалаторе к залу заседаний. В итоге слово пришлось предоставить товарищу Ленину, точнее – главе Эквадора Ленину Морено.

Нарушив привычный ход событий, Дональд Трамп поднялся на трибуну третьим и сразу же рассмешил весь зал. Он начала свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Мол, я меньше чем за два года достиг большего, чем предшественники за аналогичный период. Когда смех затих, смущенный Трамп выпалил: "Не ожидал такой реакции, но это нормально".

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi

Затем, вместо того, чтобы обсуждать реальные международные проблемы, американский лидер продолжил хвастаться и заявил, что, благодаря ему,  американская экономика находится в лучшем состоянии за всю историю. Свою работу на посту президента он скромно оценил на пять с плюсом.

Еще один казус произошел в здании ООН с Петром Порошенко. Украинский президент ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея Лаврова. Порошенко шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Войдя в предбанник, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он находится на российской территории, покинул помещение. Сергей Лавров  прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".

Ну, и наконец, на Генассамблее ООН появились грудные дети. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на заседание с дочерью.  Ожидая, когда ее пригласят на трибуну, Ардерн играла со своим трехмесячным ребенком прямо в зале Генассамблеи. На время ее выступления обязанности по присмотру за младенцем принял ее партнер Кларк Гейфорд.


Что произойдет в ближайшие дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сказать трудно. Но, судя по всему, политическая встреча на самом высоком уровне еще преподнесет всему миру несколько сюрпризов.

Автор: Александр Комаров26 сентября 2018, 21:44

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