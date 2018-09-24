Порошенко обвинили в связях с Россией

Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страны отчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепы написали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления перед общественностью и журналистами.

Депутат Верховной рады Виктор Чумак сообщил, что направил президенту обращение, подписанное 40 парламентариями. Они требуют от главы государства отчитаться по ряду острых вопросов и злоупотреблений.

Речь идет, в частности, о незадекларированном имуществе Порошенко и его средствах в офшорах, уклонении от уплаты налогов и махинациях с тендерами на поставки оборудования в ВСУ. Интересует парламентариев и то, как Порошенко намерен объяснить сообщения о бизнесе в России и подкупе депутатов, сообщает РИА ФАН.

Под письмом стоит подпись и лидер партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая когда-то была соратником президента. К посланию депутаты приложили в качестве подарка Уголовный кодекс Украины, намекая на скорый суд над Порошенко .

О том, что над лидером Незалежной сгущаются тучи, говорит и недавнее заявление еще одного человека из его команды. Не так давно экс-министр обороны Анатолий Гриценко обвинил Порошенко в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.

В начале этого года украинские СМИ опубликовали ряд публикаций, в которых рассказывалось о тайном бизнесе Петра Порошенко в России, которую он сам называет исключительно "страной-агрессором".

Напомним, что, вступив в должность президента, Петр Порошенко пообещал закончить войну в Донбассе в течение нескольких недель и отказаться от своего бизнеса.