Главные политические счастливчики 2017 года

Прошедший год ознаменовался продолжением мирового политического цунами, связанного со становлением многополярной системы международных отношений. Кто-то из прежних тяжеловесов потерял свои позиции в этом шторме, другим же удалось не только сохранить, но и укрепить свое положение. Кто из политиков оказался наиболее удачлив в 2017 году?



Эммануэль Макрон

Нынешний президент Пятой республики – неожиданная личность на мировом политическом небосклоне. Он одержал уверенную победу на состоявшихся весной прошлого года президентских выборах, обойдя с 66% голосов свою главную соперницу – главу Национального фронта Марин Ле Пен.

При этом еще за несколько месяцев до выборов поставить на победу Макрона никто бы не рискнул. Он был темной лошадкой, прозябавшей в тени кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, который рассматривался многими как наиболее вероятный победитель президентской гонки. Тем не менее после скандала с фиктивным трудоустройством жены рейтинг Фийона резко пошел вниз. Тогда-то и начался стремительный подъем Макрона.

Судьба благоволила 39-летнему красавцу, за свою карьеру уже успевшему поработать министром финансов. За несколько месяцев он сумел привлечь симпатии большинства французов. Им импонировал обаятельный молодой карьерист.





Особенно понравился Макрон женской аудитории. Ее он покорил не только шармом, но и целеустремленностью – на поприще амурных дел. Жена теперь уже президента Франции – Брижит Макрон – на 24 года старше своего супруга. Познакомились они еще в школе, где тогда еще мадам Тронье преподавала будущему лидеру Пятой республики французский язык.

Сам Макрон, говоря о своем семейном союзе, считает, что ничего странного в нем нет, а все выпады и кривотолки на эту тему – лишь проявление двойных стандартов. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – сказал президент Франции.

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ушедшем году продемонстрировал отличные навыки в умении сидеть на двух стульях. С одной стороны, он приложил все усилия, чтобы наладить отношения с Россией, с другой – продолжил сотрудничество с НАТО и заигрывания с президентом Украины Петром Порошенко.

Отношения между Москвой и Анкарой испортились ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Эрдоган извинился за случившееся летом следующего года, после чего страны начали восстанавливать двустороннее экономическое и политическое сотрудничество.

На фоне взаимодействия Москвы и Анкары в Сирии наблюдатели стали отмечать, что между странами складывается новый геополитический альянс, способный серьезно изменить взаимоотношение сил на Ближнем Востоке. Сотрудничество с Москвой позволило Эрдогану защитить турецкие интересы в Северной Сирии и снизить уровень угрозы со стороны курдов.





Стремясь угодить Москве, турецкий лидер постоянно сыпал обвинениями в адрес Соединенных Штатов, утверждая, что Вашингтон финансирует группировку "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.). Политическое сближение с Москвой Эрдоган укрепил договоренностями об отмене санкций, в том числе относительно пресловутых томатов: теперь Анкара сможет поставлять их на российский рынок с декабря по апрель. Кроме того, в сентябре 2017 года страны подписали долгосрочный контракт на поставку российских комплексов С-400.

Вместе с тем Турция по-прежнему входит в состав враждебного России Североатлантического альянса. И нет никаких признаков, что Эрдоган на фоне потепления отношений с Москвой собирается вывести Турцию из этой организации. Кроме того, турецкий лидер не стесняется демонстрировать единство взглядов с президентом Украины Петром Порошенко. Так, во время своего визита в Киев в октябре 2017 года Эрдоган заявил, что никогда не признает воссоединение Крыма с Россией.

Совпадение или нет, но спустя некоторое время после встречи двух лидеров Турция перестала пускать в свои порты корабли с полуострова. Как заявили в Киеве, такая договоренность была достигнута именно во время визита Эрдогана.

Таким образом, политика Анкары в духе "и нашим, и вашим" приносит турецкому лидеру определенные успехи. Благодаря сотрудничеству с Россией и Западом Эрдоган сумел повысить геополитический статус Турции и сделать ее влиятельным игроком на мировой политической арене.

Башар Асад

За прошедший год значительно укрепил свои позиции и президент Сирии Башар Асад. Во многом это стало возможным благодаря России, которая оказала арабской республике помощь в борьбе с террористической угрозой.





Москва в сентябре 2015 года начала операцию Воздушно-космических сил против боевиков "ИГ". К тому моменту террористы захватили большую часть Восточной Сирии и оказались в паре часов езды от Дамаска. В том числе благодаря успешным действиям наших летчиков удалось покончить с экстремистами в провинции Алеппо, разгромить их отряды вдоль Евфрата, освободив при этом ряд крупных городов – Дейр-эз-Зор, Маядин и Абу-Камаль.



Таким образом, Западу не удалось добиться свержения Асада. При этом его политический крах был одной из целей гражданской войны, развязанной в Сирии при непосредственной поддержке западных стран. Благодаря помощи со стороны России у сирийского лидера появилась реальная возможность закончить продолжающуюся уже почти семь лет войну в свою пользу.

Александр Лукашенко

Еще один умелец сидеть на двух стульях – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лавируя на протяжении многих лет между Западом и Россией, белорусский лидер научился получать определенные преференции как со стороны Брюсселя и Вашингтона, так и со стороны Москвы.

В марте на встрече с министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом Лукашенко без тени смущения заявил, что является сторонником Евросоюза. В своей дружбе белорусский лидер заверяет и президента Украины Петра Порошенко. Так, в январе 2017 года Лукашенко назвал происходящее в Донбассе "борьбой Украины за свою независимость", а позже сделал заявление, что граница между двумя странами всегда будет "границей дружбы и добрососедства".





Слова белорусского лидера прозвучали на фоне очередного скандала с Россией. Тогда, несмотря на накопившуюся крупную задолженность за российский газ, Минск попросил скидку на голубое топливо, но в вежливой форме получил отказ.

Тем не менее для Лукашенко все закончилось хорошо: в апреле стороны урегулировали разногласия, при этом Минск погасил долг за российское голубое топливо в размере 726 миллионов долларов. В то же время Белоруссия в очередной раз получила скидку на газ.

