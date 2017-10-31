Макрон неожиданно протянул руку России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как Европе следует себя вести с Россией. По словам руководителя Пятой республики, с Москвой необходимо устанавливать диалог, а не закрывать двери.

"Мы должны вести интенсивный диалог с Россией, несмотря на существующие сложности", – сказал французский лидер в ходе выступления в Европейском суде по правам человека.

По его словам, это правильнее, чем закрывать двери. "Франция ведет такой диалог и будет его продолжать", – добавил Макрон. Он отметил, что такую же линию поведения Брюссель должен выстраивать в отношении Турции. Как отметил глава Пятой республики, и Москва, и Анкара тесно связаны с Европой.

Еще лет пять назад подобные слова из уст лидера крупного западного государства никого бы не удивили. Однако сейчас, когда в Европе и Америке бушует антироссийская лихорадка, заявления о необходимости налаживания диалога с Россией воспринимаются, увы, уже как нечто экстраординарное.





Запад, своими руками устроив государственный переворот на Украине в 2014 году, впоследствии цинично обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела этой страны. Затем последовали экономические санкции, которые были призваны поставить Москву на колени и вынудить ее, по сути, отказаться от проведения суверенной внешней политики.



Однако Россия выдержала и экономическое, и политическое давление США, ЕС и их союзников, подходя к новому, 2018 году с оправившейся экономикой и растущими финансовыми показателями. Очевидно, что план западных политиков, желавших наказать нашу страну, потерпел полный крах.

Апофеозом антироссийской истерии стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. Кандидат, которого во время предвыборной кампании усердно поливала грязью местная элита и прикормленные ею СМИ, совершенно неожиданно для всех выиграл избирательную гонку. Но винить в таком исходе президентского марафона американская политическая элита стала не себя, а Россию, которая якобы вмешалась в предвыборную кампанию и тем самым обеспечила победу "своего кандидата".

В условиях всеобщего антироссийского помешательства заявление Макрона будто луч света в темном царстве, свидетельствующий о том, что в элите западных стран еще есть разумные политики, которые понимают опасность сложившегося положения и полную недееспособность политики "изоляции" Москвы.

