Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным

Турция – союзник России, поэтому Анкара будет прямо или косвенно противодействовать агрессивным действиям Североатлантического альянса (НАТО) против Москвы. Такое мнение в материале для издания Global Research высказал политолог Салман Рафи Шейх.



Эксперт полагает, что укрепление отношений между двумя странами значит, что полноценный член НАТО (Турция) работает "в очень тесном тандеме" с Россией – "страной, которая и стала причиной появления Североатлантического альянса".

Шейх отмечает, что сближение Москвы и Анкары стало возможным благодаря активной антитеррористической политике России на Ближнем Востоке. НАТО же для борьбы с экстремизмом сделало гораздо меньше. Кроме того, Турция прямо обвинила США в подготовке государственного переворота, из-за которого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган чуть не лишился не только поста, но и жизни.

"В то время как в НАТО пока нет прецедента изгнания члена альянса, и любое такое решение по Турции потребует единогласия в организации, Турция все же может стать первой такой страной", – подчеркнул политолог.

Отношения Москвы и Анкары резко обострились после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в ноябре 2015 года. Москва ввела экономические санкции, а также заморозила некоторые контакты на политическом уровне. Президент Турции извинился перед Россией в июне 2016 года. После этого отношения между двумя странами стали налаживаться.





Свидетельством "оттепели" стали совместные дипломатические усилия Москвы и Анкары по достижению политического урегулирования в Сирии. Кроме того, турецкий лидер изъявил желание приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". В Вашингтоне действия Эрдогана раскритиковали, а многие западные эксперты обвинили Анкару в отходе от союзнических отношений с НАТО.

