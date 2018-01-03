Главные неудачники 2017 года

Прошедший год был насыщен интересными политическими событиями. Неожиданные триумфы и непредсказуемые падения, оглушительные успехи и горькие разочарования. Для кого-то 2017-й стал годом реализации политических амбиций, а для кого-то – временем упущенных возможностей. Главные мировые аутсайдеры – кто они?



Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки сделал много громких заявлений. Так, одним из главных козырей его кампании стало обещание посадить за решетку Хиллари Клинтон – экс-госсекретаря США и главную соперницу на выборах.



Однако после инаугурации 45-го президента США в январе этого года обещание как-то очень быстро отошло на второй план. Сам Трамп позже признал, что добиваться судебного преследования бывшего претендента на пост главы Белого дома не собирается. Впрочем, многие изначально восприняли заявление о суде над Клинтон как проявление популизма, в искусстве которого нынешнему американскому лидеру, пожалуй, нет равных.

Строительство стены на границе США с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции – еще одно громкое предвыборное заявление миллиардера. Обещание до сих пор не выполнено: инициатива уперлась в финансовый вопрос, кроме того, строительство стены не поддержала значительная часть политического истеблишмента США. Американская элита встала в оппозицию и к другой, не менее масштабной инициативе нынешнего главы Белого дома – покончить с реформой здравоохранения Барака Обамы.







К сожалению, не получилось у американского лидера и улучшить отношения с Россией. Более того, под давлением Конгресса главе Белого дома пришлось подписать в начале августа указ о новых экономических санкциях против Москвы. Документ налагает ряд ограничений на сотрудничество американских компаний с Россией в рамках энергетических проектов. Также в нормативно-правовом акте прямо говорится о необходимости противодействия реализации проекта российского газопровода "Северный поток – 2" в Европу.

Но самое главное – закон фактически ограничивает полномочия Трампа как президента, запрещая ему снимать санкции с Москвы без одобрения Конгресса. Это стало серьезным ударом по самолюбию главы американского государства и заставило многих экспертов говорить о кончине так и не состоявшейся новой перезагрузки в отношениях между двумя странами.

Таким образом, год пребывания в президентском кресле Трамп встречает в статусе "хромой утки". Сопротивление большей части политического истеблишмента не позволяет ему претворять в жизнь положения своей предвыборной программы. Кроме того, продолжают циркулировать слухи о скором импичменте главе Белого дома.



Ангела Меркель

На сентябрьских парламентских выборах в Германии результат возглавляемого канцлером ФРГ альянса ХДС/ХСС оказался провальным – всего лишь 33% голосов избирателей и 246 мест в парламенте. Это худший итог избирательной гонки для партии за все время ее существования. На втором месте оказался главный соперник Меркель – социал-демократ Мартин Шульц с результатом в 20,5%, а настоящим сюрпризом стал триумф правой партии "Альтернатива для Германии" – 12,6% голосов немцев.





Почему такой итог крайне неблагоприятен для канцлера? Согласно Конституции ФРГ правительство формируется по итогам парламентских выборов путем переговоров между прошедшими в бундестаг политическими силами. Однако первая попытка Меркель сформировать коалицию окончилась провалом.

Таким образом, канцлер уже больше трех месяцев находится в подвешенном состоянии. В случае если создать коалицию в ближайшее время не удастся, что вполне вероятно, Меркель рискует лишиться поста главы кабинета министров, который занимает уже на протяжении 12 лет.

Карлес Пучдемон

Одним их главных политических событий на европейском континенте в ушедшем году стал референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 1 октября 2017 года. Несмотря на чинимые испанскими властями препятствия, за самостоятельность автономного региона высказались более 90% пришедших на избирательные участки.

Мадрид итоги референдума признавать отказался, пригрозив главе мятежной области Карлесу Пучдемону уголовным преследованием. Тот сначала замешкался, попытался договориться о судьбе региона с премьер-министром Испании Марияно Рахоем. Тот, однако, с каталонскими сепаратистами разговаривать отказался. После объявления парламентом Каталонии независимости испанские власти отстранили Пучдемона с должности главы автономной области и предъявили ему обвинение в мятеже и превышении полномочий. В совокупности ему грозит более 30 лет лишения свободы.

Не выдержав давления, Пучдемон 30 октября покинул Каталонию и направился в Бельгию. Вполне возможно, что в новом году он сможет переиграть ситуацию в свою пользу. Во всяком случае, предпосылки для этого есть: по итогам прошедших 21 декабря парламентских выборов большинство в парламенте Каталонии получили партии, выступающие за независимость от Испании.





Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ушедшем году стал "политическим бомжом": украинские власти в июле лишили его гражданства Незалежной и запретили въезд в страну. Но одиозного авантюриста это не остановило: в сентябре вместе со сторонниками он сумел прорваться через польско-украинскую границу. Правоохранители завели на политика три уголовных дела: по факту незаконного пересечения госграницы, сопротивления сотрудникам полиции и по статье "Хулиганство".

Экс-губернатор Одесской области потребовал объявить импичмент президенту Петру Порошенко. Побегав по площадям и прокричав не один десяток пафосных речей, темпераментный грузин был в конце концов задержан правоохранителями на крыше собственного дома в центре Киева.

Апогея противостояние достигло 19 декабря, когда во время очередной антиправительственной акции протеста сторонники Саакашвили захватили Октябрьский дворец на Институтской улице. В ответ сторонники президента опубликовали письмо мятежного политика к главе государства, где Саакашвили в унизительном тоне просит "уважаемого господина президента" обговорить сложившуюся ситуацию. "Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок", – оправдывался экс-президент Грузии.

Но Порошенко вряд ли простит Саакашвили, который уже позволил себе слишком многое. В целом по итогам 2017 года экс-губернатор Одесской области окончательно перешел в лагерь оппозиции к действующему украинскому руководству. Вероятность успеха на этом поприще крайне сомнительна, поскольку в "вашингтонском обкоме" пока не демонстрируют намерений менять Порошенко и его команду на Саакашвили.



Роберт Мугабе

Прошедший год стал роковым для некогда старейшего в мире правящего главы государства – 93-летнего Роберта Мугабе. Первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически руководил страной с 1980-го. Все эти 37 лет он имел неограниченную власть.

Несмотря на преклонный возраст, Мугабе утверждал, что не собирается покидать свой пост. Политик хотел участвовать в президентских выборах в 2018 году, однако из-за конфликта с вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой Мугабе в конце концов пришлось уйти в отставку.





В кресле главы государства старейший в мире политик запомнился "черным переделом" – отъемом земель у белых фермеров и их передачей коренному населению Зимбабве. При нем же страну захлестнула чудовищная инфляция – 300 миллионов процентов. В ходу появились купюры в триллион зимбабвийских долларов.



Население обнищало, многие в поисках средств к существованию были вынуждены перебраться в соседние страны. Сам Мугабе жил на широкую ногу. В 2015 году на празднование его дня рождения был потрачен миллион долларов – треть государственного бюджета.

