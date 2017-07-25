В Москве разочаровались в неудачнике Трампе

В Москве уже не надеются, что президент США Дональд Трамп сумеет преодолеть сопротивление американской элиты и восстановить добрые отношения двух стран. Такое мнение в беседе с корреспондентом Dni.Ru высказал руководитель Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

По его словам, после избрания Трампа в ноябре прошлого года в Москве думали, что новый глава Белого дома сделает шаги по пути улучшения двухсторонних отношений, серьезно деградировавших во времена президентства Барака Обамы. "Полагали, что Трамп будет иметь тот объем неформальных полномочий, которые имели предыдущие американские президенты. К примеру, Джордж Буш-младший после 11 сентября, Барак Обама все два срока и прочие лидеры", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что американский президент – во многом символическая фигура, он имеет достаточный объем полномочий только лишь тогда, когда его поддерживает элита. "Если она не поддерживает президента, то он превращается в номинальную фигуру, а его свобода действий серьезно ограничена. Это и произошло с Трампом", – пояснил Салин.

Политолог отметил, что какой-то прогресс в работе с администрацией Трампа у России был, например, по части деэскалации ситуации в Сирии. "С другой стороны, мы видим скандал вокруг Siemens, который был раздут явно с подачи американцев. Договаривались об улучшении отношений, но по факту по вопросу санкций произошло лишь ухудшение ситуации", – констатировал аналитик. По мнению Салина, многие в Москве уже не питают никаких надежд в отношении нынешнего лидера Белого дома, относясь к нему скорее с настороженностью.





Напомним, во вторник, 25 июля, телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства. Он якобы планирует покинуть пост до конца 2017 года. К такому решению дипломата подтолкнули многочисленные разногласия с американским лидером Дональдом Трампом. Они не сошлись во мнении о выстраивании взаимоотношений с Ираном, не согласен госсекретарь и с кадровой политикой, в которую вмешивается глава Белого дома.

По мнению Салина, последние пару месяцев в элите США уже всерьез обсуждается отставка Трампа – об этом говорят влиятельные люди, принимающие непосредственное участие в формировании важнейших решений. В текущей ситуации, отметил он, многие ключевые члены команды президента США начинают задумываться о своих перспективах после Трампа, прорабатывая варианты своих действий на случай, если он потерпит окончательное поражение в противостоянии с американской элитой.

