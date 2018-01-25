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Политика

Как живет президент Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ни для кого не секрет, что у президента России Владимира Путина крайне насыщенный рабочий график. Встречи с министрами и другими чиновниками, поездки по стране и зарубежные визиты, переговоры с главами стран, изучение документов и прочие дела государственной важности – все это отнимает много времени и энергии. Однако российский лидер всегда выглядит бодрым и подтянутым. В чем секрет колоссальной работоспособности президента? Dni.Ru решили разобраться, как глава государства умудряется все успевать и есть ли у него время на личные увлечения.
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Фиксированного графика у Путина по понятным причинам нет. Распорядок дня главы государства составляется с учетом текущей ситуации и может меняться по ходу. Неизменно одно – президент много и плодотворно работает, посвящая этому большую часть суток.

Только за 24 января глава государства успел побывать на нескольких мероприятиях как в столице, так и в регионах. Утром президент посетил Дом-музей Владимира Высоцкого на Таганке в центре Москвы. Он осмотрел экспозицию, посвященную жизни поэта и исполнителя, ознакомился с ходом реставрации музея.

На передышку времени нет. Спустя несколько часов борт №1 доставил главу государства в Уфу. В столице Башкирии президента ждал весьма насыщенный график.

Владимир Путин (слева). Фото: kremlin.ru

Первым делом – моторостроительный завод, который производит жизненно важную для оборонки продукцию и технику гражданского назначения. Путин внимательно ознакомился с жизнью предприятия, пообщался с сотрудниками завода. Ипотека, демография, медицина, промышленность и многое другое – президент ответил на все волновавшие уфимцев вопросы. Там же он провел совещание по производству предприятиями оборонной отрасли гражданской продукции.

Позже состоялась встреча с главой республики Рустэмом Хамитовым. В завершение визита в Башкирию Владимир Путин побеседовал с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Последний пункт рабочей поездки президента в тот день – Казань. В столице Татарстана глава государства встретился с муфтиями центральных религиозных организаций нашей страны и с руководителем Болгарской исламской академии. Мероприятия завершилась поздно вечером.

Все успеть

Перелеты по стране и за границу нередки в графике главы Путина. В таких условиях вряд ли можно говорить о жестком режиме дня, но, когда президент находится в Москве, его график примерно известен.

Путин не жаворонок, но и не стопроцентная сова. Просыпается президент около 08:30, а рабочий день начинает в 10:00. Первым делом он просматривает красные папки с секретными документами и отдельные доклады, которые составляют Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Федеральная служба охраны. Затем наступает пора свежей прессы. Глава государства читает как отечественные издания, так и зарубежные, причем немецкие – без перевода.

В 20:00, когда у большинства граждан рабочий день завершен, активность президента в самом разгаре. Он встречается с министрами, главами ведомств, представителями бизнеса. Порой все это затягивается до поздней ночи. Работает Путин и в выходные дни – суббота и воскресенье практически никогда не являются для него свободными.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Из-за напряженного расписания Владимир Путин зачастую спит несколько часов в сутки, рассказал как-то его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме совещаний и посещения мероприятий главе государства приходится овладевать огромным массивом знаний по самым разным вопросам (экономика, социальная сфера и прочее), иногда вплоть до мельчайших деталей.

Работа президента – самая ответственная в стране, от этого зависит судьба миллионов наших граждан. Для принятия верных и своевременных решений российский лидер должен быть компетентным по широчайшему кругу вопросов.

Свободное время

По признанию Путина, у него все же остается время для личных увлечений. "Например, люблю животными заниматься. Езжу туда и сюда – на Дальний Восток, на север и юг", – рассказал как-то глава государства корреспонденту НТВ Вадиму Такменеву.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Путин питает слабость к исторической литературе. Если выдается немного свободного времени, не прочь посидеть за книгами о русских монархах от Ивана Грозного до Екатерины Великой. Любит президент и музыку, которую старается слушать каждый день. Глава государства предпочитает классику: Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Людвиг ван Бетховен.

Если хочешь быть здоровым...

Выдержать столь насыщенный график способен далеко не каждый человек, даже очень выносливый. Впрочем, президент вовсе не выглядит уставшим. Наоборот – он бодр, энергичен и полон сил, находится в прекрасной физической форме. Все благодаря правильному питанию и ежедневным занятиям спортом.


Каждое утро президент ходит в тренажерный зал. Другой обязательный пункт – бассейн. Оптимальная дистанция для Путина – 1000 метров. Этого достаточно для того, чтобы получить необходимый тонус и заряд бодрости на целый день. Не бросил Путин катание на лыжах и борьбу, но ими глава государства занимается в свободное время.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Хоккей – еще одна страсть президента. Создание в 2011 году Ночной хоккейной лиги – его личная инициатива. Вместе с Путиным в матчах принимают участие министры, главы регионов, бизнесмены и именитые спортсмены.

Последний раз президент выходил на лед в декабре прошлого года на Красной площади. По словам хоккеиста Павла Буре, пример российского лидера, вставшего на коньки в зрелом возрасте, показателен для всей страны. Путин быстро освоил новый для себя вид спорта и чувствует себя очень уверено. "Глава государства умеет анализировать, читать игру и предсказывать развитие игровых событий", – оценил его игру Буре.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Что касается питания, президент выбирает простые, но полезные продукты. В его повседневный рацион входят творог, традиционные русские каши – рисовая, гречневая (кроме овсянки) и мед. По утрам Путин пьет зеленый чай, фруктовый сок. Из мяса предпочитает баранину, из сладкого – мороженое.

Автор: Иван Поляков25 января 2018, 21:06
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