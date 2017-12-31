Путин рассказал про любовь перед Новым годом

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. На Камчатке он уже наступил. Глава государства пожелал гражданам страны важных перемен к лучшему и поблагодарил за веру в Россию.

Президент отметил, что Новый год – семейный праздник; в первых же словах своего обращения глава государства призвал помнить о родителях, беречь их и ценить каждую минуту, проведенную с ними.

"Новый год у нас – это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", – сказал Владимир Путин.

В последние минуты уходящего года глава государства призвал всех сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием.

Президент пожелал, чтобы у всех россиян в новом году произошли перемены к лучшему. "Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам", – добавил президент.

Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений.

За несколько секунд до боя курантов Владимир Путин пожелал всем гражданам страны успехов и благополучия, мира и процветания нашей любимой и единственной России.





Добавим, что в 2017 году Первый канал впервые перестроил сетку вещания в новогоднюю ночь. Эфир построен таким образом, чтобы показать новогоднее обращение президента в 23:55 по местному времени во всех регионах России. Все прошлые годы в отдельных субъектах поздравление транслировалось с часовым опозданием, а в некоторых – на час раньше.

Дело в том, что новогодний ритм сбивала устаревшая, еще советская система телевещания, которая транслировала телепрограммы в пяти вещательных зонах, а часовых поясов в России – 11-ть. Теперь историческую ошибку исправили – в этом году Первый канал впервые принял решение о трансляции новогоднего поздравления президента во всех часовых поясах России.