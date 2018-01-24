На Собчак набросились за заигрывания с Трампом

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в начале февраля намерена совершить предвыборную поездку в США. Светская львица собирается посетить Национальный молитвенный завтрак, где ожидается присутствие главы Белого дома Дональда Трампа. Такая поездка однозначно сыграет против телеведущей, уверен политолог Антон Хащенко.



По словам эксперта, поездка Собчак в США в условиях ужесточения антироссийских санкций и риторики далеко не лучшим образом отразится на рейтинге "кандидата против всех". "Понятно, что какая-то, очень маленькая часть нашего общества это воспримет положительно. Остальные воспримут это как негатив", – подчеркнул Хащенко в эфире НСН.

Политолог подчеркнул, что подобный визит противоречит общепринятой политической культуре. "Представьте себе, что Дональд Трамп или Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании принимают участие в подобном мероприятии в России, там были бы не только обвинения в русских хакерах и работе на Москву, а не знаю еще в чем", – пояснил эксперт.

В любой стране участие кандидата в президенты в подобных мероприятиях было бы "стопроцентно нежелательным" для собственного имиджа, добавил он. "Изберешься куда-то, будут у тебя полномочия на эти встречи – бога ради. Но на этом этапе будет негатив", – резюмировал Хащенко.

Национальный молитвенный завтрак традиционно проводится в Вашингтоне с 1953 года в первый четверг февраля. На мероприятие ожидается прибытие российской делегации в составе 70 человек, пишет "Утро.Ру".

Кандидат в президенты России Ксения Собчак едет в Вашингтон за деньгами: «В ходе визита проведет встречи по вопросам финансирования ее избирательной кампании»

Ну какое вмешательство в выборы, о чем вы? pic.twitter.com/5VcFarbMy0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.

Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты России в конце декабря. Светская львица выдвинулась от партии "Гражданская инициатива". В настоящее время она занята сбором подписей в свою поддержку.

За время своей президентской кампании эпатажная телеведущая уже несколько раз оказывалась в центре громких скандалов. Так, в новогодние праздники на ее странице в Instagram появилось видео, где она в компании мужа Максима Виторгана и неизвестного мужчины с бутылкой шампанского в руке танцует у ворот православного храма. Позже ролик с веселыми плясками был удален.

Однако вызывающее поведение кандидата в президенты взбудоражило россиян. Многие комментаторы назвали поступок Собчак постыдным и омерзительным.

