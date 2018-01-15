Собчак оправдалась за похабный танец с бутылкой у церкви
"Почему пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви?" – недоумевает Собчак.
Она подчеркнула, что веселые пляски происходили не на территории церкви. "Мы в хорошем настроении… И церковь, она не про страдания. Она про радость", – объяснила свой сомнительный поступок телеведущая. Себя светская львица при этом считает "невоцерковленным, но верующим человеком".
Напомним, ранее на странице Собчак в Instagram появилось видео, где она в компании мужа Максима Виторгана и неизвестного мужчины с бутылкой шампанского в руке танцует у ворот православного храма. Ролик светская львица снабдила комментарием: "About last night или Пусси Райот уже не те". Однако позже запись была удалена.
Вызывающее поведение кандидата в президенты взбудоражило россиян. "Скоро как Панин будет в порно с животными учавствовать, ну а че...удивить уже не чем" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.), "Можно смысл вашей акции донести другим способом, причем здесь храм?". "Ничего святого как не было,так с годами и не появилось,омерзительное поведение", "Стыд", – распекли телеведущую обескураженные комментаторы.
Напомним, Собчак объявила о намерении баллотироваться на выборах главы государства в конце октября. С тех пор она отметилась рядом скандальных заявлений, которые вызвали резко негативную реакцию у подавляющей части общества. Так, по мнению телеведущей, Крым принадлежит Украине, а Россия сама виновата в том, что Запад ввел против нее санкции.
В конце декабря Центризбирком зарегистрировал светскую львицу в качестве кандидата на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". После этого она приступила к сбору подписей в свою поддержку.
Снимки попали в интернет без ее ведома
Женщина рассказала о своем диагнозе
Певец обнародовал нежное фото
Госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии