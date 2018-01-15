Собчак оправдалась за похабный танец с бутылкой у церкви

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему решила устроить танцы у дверей православного храма в новогоднюю ночь. Соответствующее видео ранее было опубликовано на странице светской львицы в Instagram, и вызвало крайне негативную реакцию у подавляющего большинства комментаторов.



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