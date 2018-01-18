Трамп выступил с дерзкими обвинениями в адрес России

Москва помогает Пхеньяну обходить международные санкции. Действия России не дают урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, заявил президент США.

Пхеньян с каждым днем все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США. А виновата в этом Россия, которая "совсем не помогает" Америке в урегулировании северокорейского вопроса. Дональд Трамп пояснил свою точку зрения на ситуацию вокруг Северной Кореи в интервью агентству Рейтер.

Китай, по мнению Трампа, делает много для снятия напряженности на полуострове. Но и тут мешает Москва, шаги которой "нивелируют" все усилия Пекина, считает американский лидер.

Напомним, Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе. Вашингтон инициативу проигнорировал. Более того, на встречу глав МИД 20 стран в Ванкувере, посвященную северокорейскому вопросу, представителей Москвы и Пекина не пригласили. Госсекретарь США Тиллерсон, выступая на встрече, заявил, что Запад не приемлет план "обоюдной заморозки" и продолжат оказывать давление на Пхеньян.

Северная Корея провела серию ракетных пусков и ядерное испытание в прошлом году. В результате Совбез ООН ввел новые международные санкции против Пхеньяна. В частности, введены серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.

Дональд Трамп в своем интервью обвинил своих предшественников – Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму - в том, что они запустили ситуацию. В то же время, американский лидер уверен, что "сделать многое" для решения проблемы КНДР может президент России Владимир Путин. Однако достичь "серьезных успехов" в этом деле Москве и Вашингтону мешает "низкий уровень отношений" между Россией и США, пишут "Известия".