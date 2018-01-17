Песков высказался о здоровье Путина
"В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", – напомнил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, не собираются ли в Кремле рассказать по примеру Белого дома о здоровья главы государства. По словам Пескова, ему неизвестно о том, что такие форматы готовятся.
Владимир Путин известен как большой поклонник спорта. С ранних лет он увлекается единоборствами, глава государства – мастер спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, любит катание на горных лыжах.
В 2011 году глава государства освоил катание на коньках и начал играть в хоккей. По его инициативе была организована Ночная хоккейная лига. В играх Лиги вместе с президентом принимают участие чиновники и бизнесмены, а также ветераны спорта.
Ранее в Вашингтоне рассказали о состоянии президента США Дональда Трампа. Никаких значительных отклонений в здоровье 71-летнего американского лидера не выявлено, заявил врач Белого дома Ронни Джонсон.
По его словам, Трамп здоров благодаря "великолепным генам". В то же время медик отметил, что президенту США не помешали бы ежедневная зарядка и небольшое похудение.
Отвечая на вопросы журналистов, Джонсон рассказал и о психическом состоянии миллиардера. "Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с психическим здоровьем", – подчеркнул врач.
Глава Белого дома спит по пять часов в сутки, но это его совершенно не беспокоит, отметил врач американского лидера. Трамп, по словам Джонсона, обладает уникальной способностью "просто вставать утром и перезагружаться".
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