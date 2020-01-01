Ракеты Ким Чен Ира

Президент США уверен, что Москва помогает Пхеньяну обходить международные санкции
Москва призывает КНДР к сдержанности и недопущению каких-либо враждебных действий
Корейская Народно-Демократическая Республика запустила три ракеты малой дальности
Власти Северной Кореи обвинили США в разрушении мира на полуострове
Пхеньян запустил атомный реактор в Йонбене, который был заморожен с 2007 года
Войска Северной Кореи приведены в боевую готовность в связи с учениями США
Власти КНДР назвали провокацией соглашение между США и Южной Кореей
США и Южная Корея утвердили план действий на случай войны с КНДР
19-летняя девушка по фамилии Хан сейчас находится под следствием в Сеуле
Американские эксперты заметили белый пар, поднимающийся над реактором в Йонбене