Дочь Трампа пришла на свадьбу в похабном платье
Несмотря на то что приглашенных на свадьбе было мало, они начали активно заполнять соцсети фотографиями с торжества, провоцируя бурные обсуждения в Сети. Видео, на котором 24-летняя Тиффани разбрасывала цветы по ковровой дорожке, стало вирусным в соцсетях. Девушку запечатлел ее лучший друг Питер Брант, сын супермодели Стефани Сеймур и магната Питера Бранта.
На видео Трамп с радостной улыбкой идет к алтарю навстречу будущим супругам. Мировую общественность взбудоражил внешний вид дочери президента США Дональда Трампа, которая пришла на церемонию в чрезмерно откровенном черном мини-платье. Во время мероприятия Тиффани с радостью позировала перед объективами камер.
Наряд Тиффани стал главной темой пересудов. Многие назвали его излишне сексуальным и не соответствующим мероприятию, сообщает The Daily Mail.
В свою очередь Кэри и Квентина сообщили журналистам, что шумные свадьбы не имеют значения, потому что множество супругов разводятся. Молодожены просто хотели быть вместе и решили, что праздник в Лас-Вегасе в кругу друзей будет самым лучшим.
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