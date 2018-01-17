Дочь Трампа пришла на свадьбу в похабном платье

Тиффани Трамп стала подружкой невесты на свадьбе Питера Кэри Питерсона и Квентины Эсми Браун. Торжество прошло в Лас-Вегасе без особых церемоний и с минимальным числом гостей.

Несмотря на то что приглашенных на свадьбе было мало, они начали активно заполнять соцсети фотографиями с торжества, провоцируя бурные обсуждения в Сети. Видео, на котором 24-летняя Тиффани разбрасывала цветы по ковровой дорожке, стало вирусным в соцсетях. Девушку запечатлел ее лучший друг Питер Брант, сын супермодели Стефани Сеймур и магната Питера Бранта.

Публикация от PMB • Peter Mark Brant (@petermbrant) Янв 15, 2018 at 12:38 PST

На видео Трамп с радостной улыбкой идет к алтарю навстречу будущим супругам. Мировую общественность взбудоражил внешний вид дочери президента США Дональда Трампа, которая пришла на церемонию в чрезмерно откровенном черном мини-платье. Во время мероприятия Тиффани с радостью позировала перед объективами камер.

Наряд Тиффани стал главной темой пересудов. Многие назвали его излишне сексуальным и не соответствующим мероприятию, сообщает The Daily Mail.

Публикация от PMB • Peter Mark Brant (@petermbrant) Янв 14, 2018 at 5:05 PST

В свою очередь Кэри и Квентина сообщили журналистам, что шумные свадьбы не имеют значения, потому что множество супругов разводятся. Молодожены просто хотели быть вместе и решили, что праздник в Лас-Вегасе в кругу друзей будет самым лучшим.