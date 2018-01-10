Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
партнеры
Среда 10 января
Лента новостей
21:53
Подсевший на кокос Пригожин готовит преступление
21:39
В Красноярске сбежавшая из цирка пума бросается на людей
20:54
На юго-востоке Москвы случилась массовая драка
20:40
Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит (видео)
20:35
Под Воронежем 10-летний мальчик трагически погиб на глазах брата
20:14
Ведущие унизили завравшегося украинца в прямом эфире
19:55
Новый год станет для Навки переломным
19:39
На Кутузовском проспекте случилось массовое ДТП
18:52
Новый кризис лишит россиян самого дорогого
18:49
Кого из звезд Вы подозреваете в гомосексуальных наклонностях?
18:33
Москвичу прострелили обе ноги из охотничьего ружья
18:32
Владельцы iPhone X пожаловались на мучения
18:25
В Москве завершился TE1 O1 Properties Christmas Cup
18:01
Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили
17:44
Затравленная мать Шурыгиной: Мы только дышать спокойно начали
17:39
Какие продукты улучшают качество секса
17:18
Путин выразил соболезнования семьям Державина и Ведерникова
17:04
В аэропортах США дети из России хрипят и стонут от ужаса
16:57
Державин умер после обнародования тайн личной жизни
16:51
Когда мучениям россиян придет конец
16:42
Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США
16:31
Исхудавшего насильника Шурыгиной на зоне сделали швеей
16:28
Актриса Волкова о разводе и реанимации маленькой дочери
16:14
На МКАД после жуткой аварии случился пожар
16:12
ЦБ изначально планировал оздоровить "Югру"
15:55
В мучительной кончине Державина нашли страшное совпадение
15:46
Дочь рассказала о смерти Макаревича
15:30
Насильника Шурыгиной унизили после выхода на свободу
15:17
Москва побила полуторавековой рекорд по осадкам
14:59
Дмитрий Дибров о друге: Юрий Розум был утоплен в бассейне
14:58
Новый год обошелся россиянам в триллион рублей
14:52
ФСБ разоблачила "майора Аршавину"
14:32
Гузеева спилась из-за мужа-наркомана
14:30
Сбежавший из России журналист поглумился над смертью Державина
14:22
Построждественская европейская сказка Киева
14:13
Россиянки рассказали о сексе с женатыми
14:10
В Подмосковье грабители при хозяйке обчистили квартиру
14:03
Миронова впервые рассказала о чувствах к Макарову
13:58
Пять книг о фантастических женщинах
13:56
Почему женщины живут дольше мужчин
13:40
Какое порно любят россияне
13:28
У Ольги Бузовой нет дороги назад
13:25
Волгу превратили в сточную канаву
13:23
Цымбалюк-Романовская на грани жизни и смерти
13:08
Не пропустивший генералов в лифт капитан жестко наказан (видео)
12:52
Вышедший на волю насильник Шурыгиной хочет всего и сразу
12:50
Муж накинулся на беременную Рапунцель на лобном месте
12:48
Смерть Державина шокировала артистов
12:34
В Москве изнасилованную 12-летнюю девочку увезли в багажнике
12:12
Стадион "Динамо" примет болельщиков в этом году
11:59
Трубы горят: северянин угнал БТР ради бутылки вина
11:59
Двухлетняя девочка замерзла до смерти под дверью родительского дома
11:57
Лопырева оправдалась за грязное фото голого Чумакова
11:56
Кравец сцепилась с Борисовой после интима
11:42
Родители довели подростка до клинической смерти
11:15
Вдова раскрыла подробности смерти Державина
11:14
После ДТП в Москве ребенка эвакуировали вертолетом
11:05
Учительница угодила в тюрьму за жалобу на зарплату
11:05
"Любовник" Баскова отомстил болтуну Солнцеву
10:59
Москвич взбесился и задушил собутыльника
10:51
Аршавин променял жену на сексуальную модель
10:41
Как дожить до старости и не лишиться пенсии
10:29
Каким запомнится актер Михаил Державин
10:28
Новый пенсионер о Цымбалюк-Романовской: Ничего ей уже не поможет!
10:21
Шесть самых ценных качеств работника
09:54
Как похудеть на жирной еде
09:46
После женитьбы Тарасова Бузова рассказала о "содержанке Настасье" и "Идиоте"
09:43
Умер актер Михаил Державин
09:12
На Россию надвигаются 60-градусные морозы
08:57
В Москве пассажиры с гранатой ограбили таксиста
08:50
Насильник Шурыгиной освободился за деньги Малахова
08:27
В России исчезают способные рожать женщины
08:24
В московских аэропортах отменено около 20 рейсов
08:22
"Ребенка" Максаковой приговорили
22:00
Какие новости Вы любите читать в интернете?
21:58
После фото под капельницей Бузовой рассказали о выходе из запоя
21:47
К чему снится секс
21:37
Бывший муж Тимошенко умер от внутреннего кровотечения
21:22
Украинскую модель парализовало после пьяного ДТП в США
21:07
Аршавиной после грязного скандала грозят судом
20:55
Умерла звезда Большого театра
20:33
Безумные регионы: мужчину до смерти изнасиловали ложкой
20:26
20-летнюю звезду порно нашли мертвой в собственной квартире
19:55
Друзья женившегося Тарасова посмеялись над Бузовой
19:43
Насильник Шурыгиной выходит из тюрьмы раньше срока
19:25
Назван самый эффективный способ борьбы с гриппом
19:16
Умерла любимая женщина Михаила Круга
18:49
Биткоин ждет скорый крах
18:49
Банк "Возрождение" запустил вклад "Добрые традиции"
18:40
Лопырева шокировала грязным порно
18:38
Киев получил очередную пощечину от Москвы
18:16
Народ в ярости от поступка Тарасова на свадьбе
17:59
Террористы убили двух человек в Дамаске
17:32
Дикие подробности убийства правозащитницы Ноздровской на Украине
17:28
Тарасов женился на Костенко
16:57
Сексуальная Семенович побила Волочкову в микрокупальнике
16:51
В семье писательницы Юлии Шиловой случилась трагедия
16:46
Более 100 километров дорог построят в Москве за год
16:45
На город в КНДР упала ракета
16:19
Взбешенный россиянин ледорубом убил друга из-за новогоднего огонька
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бандиты напали на пьяную Гузееву
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
Насильник Шурыгиной выходит из тюрьмы раньше срока
"Любовник" Баскова потряс звезду "Дома-2" огромным членом
Врачи спасают Ольгу Бузову
Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера
Политика

Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Украинское руководство готовит новую провокацию в Донбассе, целью которой может быть втягивание в конфликт США и НАТО. Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Даниил Безносов.
прочитано 516 раз

По его словам, Киев сосредотачивает средства противовоздушной обороны вблизи линии соприкосновения с ополченцами и ведет подготовку расчетов для поиска, обнаружения и захвата воздушных целей на большой высоте. Безносов предположил, что объектом украинской провокации может быть американский разведывательный беспилотник "Глобал Хоук".

ПО ТЕМЕ

Порошенко готовит авиацию к войне с Россией

Порошенко выстрелил себе в ногу блокадой Донбасса

Украинский чиновник сбежал в ДНР через окно

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Он отметил, что во время совершения летательным аппаратом разведывательного полета над линией соприкосновения украинских войск и отрядов ополченцев неподалеку от населенного пункта Волноваха, четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1", принадлежащие Киеву, провели комплексную тренировку по поиску и обнаружению цели, а также ее учебному обстрелу.

По словам Безносова, Украина может сбить беспилотник и возложить вину на ополченцев ДНР. "Таким образом, во всём повторяются события 2014 года, когда был сбит "Боинг" Малазийских авиалиний. Только сейчас основная цель – втягивание в этот конфликт НАТО и Соединенных Штатов", – пояснил представитель ополчения самопровозглашенной республики.


Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины рассказал о подлости украинского режима. "Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы", – заявил глава государства.

Очевидно, что произнесенные слова – оговорка. Тем не менее, свою ошибку он исправлять не стал, да и слушатели отреагировали на эти слова довольно спокойно.

Чего нельзя сказать о пользователях соцсетей: выступление украинского лидера не оставило их равнодушными. "Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", – поиронизировал один из комментаторов. "Не в бровь, а в глаз", – отметил другой.

Автор: Иван Поляков10 января 2018, 20:06

Политика

Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие
Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа
Эксперты оценили весеннюю повестку Госдумы
Мазохист Саакашвили попросил у Порошенко острых ощущений

Шоу-бизнес

Бородина борется с раком
Молодую жену Краско поймали на подлой измене
Полуголая Бузова вызвала тошноту гадким видео
Подсевший на кокос Пригожин готовит преступление

Проишествия

Родители довели подростка до клинической смерти
Бывший муж Тимошенко умер от внутреннего кровотечения
Украинскую модель парализовало после пьяного ДТП в США
20-летнюю звезду порно нашли мертвой в собственной квартире

Lifestyle

Племянник о последних днях тяжелобольного Державина
Пять книг о фантастических женщинах
Вдова раскрыла подробности смерти Державина
Кинокритик раскрыл секрет успеха "Движения вверх"
Шоу-бизнес

Лопырева оправдалась за грязное фото голого Чумакова

Фотомодель выступила с заявлением
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская на грани жизни и смерти

Представители молодой красавицы-пианистки выступили с заявлением

Шоу-бизнес

Дочь рассказала о смерти Макаревича

Музыкант оказался ее приемным отцом

Культура

Державин умер после обнародования тайн личной жизни

Артист долго не решался сообщать их публике

Гороскоп

Новый год станет для Навки переломным
Китайский гороскоп на 2018 год
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
Астрологический прогноз с 8 по 14 января

Фоторепортажи

Аршавин променял жену на сексуальную модель
Каким запомнится актер Михаил Державин
Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения
Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

Спорт

Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США
Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей
Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)

Регионы

Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит (видео)
Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили
Волгу превратили в сточную канаву
Двухлетняя девочка замерзла до смерти под дверью родительского дома
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru