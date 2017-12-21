Украинский чиновник сбежал в ДНР через окно
Сотрудники СБУ пришли в рабочий кабинет Анатолия Пустоварова с обыском. Заммэра не растерялся и выпрыгнул в окно. По словам очевидцев, он направился прямиком в сторону Горловки, к границе с ДНР.
Обыски прошли сегодня также у помощников Пустоварова и у заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко. Всех их подозревают в возможных связях со структурами, финансирующими ополченцев Донецкой народной республики, а также в передаче закрытой информации на неподконтрольную Киеву территорию.
Сам Пустоваров уже был замешан в скандале о злоупотреблении должностными полномочиями при проведении медицинских закупок, пишет Lenta.ru.
Сообщения об обысках в Запорожье совпали с публикациями в украинских СМИ об удачной операции СБУ в Киеве. Там поймали "агента российских спецслужб". Им оказался помощник премьер-министра страны Владимира Гройсмана Станислав Ежов.
Сегодня вечером в центре Донецка был замечен Дед Мороз ). Уже начинает свою работу. #Донецк #ДНР #Донбасс pic.twitter.com/QwVdeBPwDD— Svetlana (@Lana_mem) 20 декабря 2017 г.
Известно, что столичный чиновник собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины с помощью специального оборудования. Силовики утверждают, что Ежова завербовали российские спецслужбы. Работая в секретариате правительства Украины, он сопровождал главу правительства во всех международных поездках.
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