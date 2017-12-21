Порошенко готовит авиацию к войне с Россией

Боевая авиация Украины начинает полеты из международного аэропорта Винницы. Авиационные бригады перебрасываются на западную границу страны, спешно восстанавливаются авиабазы вблизи Крыма. Эксперты считают, что идет подготовка к войне с Россией.

Украина занялась оборудованием будущего театра боевых действий, особенное внимание уделив авиации. По некоей секретной программе Генштаба тратятся гигантские для разоренной страны финансовые средства и другие ресурсы. Масштабы расходов таковы, что речь идет, бесспорно, не о том, как силой оружия в ходе регионального конфликта попытаться вернуть мятежный Донбасс, отмечают аналитики.

Месяц назад 204-я Севастопольская бригада тактической авиации – та самая, что после воссоединения Крыма с Россией вынуждена была поспешно покинуть уплывший от Украины полуостров, – начала передислокацию с аэродрома Мартыновка в Николаевской области на крайний запад республики – на Волынь, под Луцк. Продолжается или уже завершено экстренно развернутое в 2014 году восстановление многих заброшенных советских авиабаз на Украине. Энергичней всего – по периметру границ с Крымом, пишет "Свободная пресса".

В 2014 году, после начала событий в Донбассе, Киев решил как можно скорее вернуть военному ведомству не только Мартыновку, но и стоявшие в разрухе в Одесской области бывшие советские авиабазы в Буялыке и Червоноглинском. Летом прошлого года заработала военная авиационная комендатура на закрытом было в 2004 году аэродроме Канатово в Кировоградской области. Вернули к жизни и аэродром в Краматорске.

Однако для действий в Донбассе истребители в Луцке просто ни к чему. Расстояние оттуда до Донецка – свыше тысячи километров. Украина готовит свою инфраструктуру не к битве за Донбасс, а к большой и скорой войне с Россией, считают авторы статьи.

Что прежде всего делают любые Вооруженные силы, когда серьезная война начинает выглядеть неизбежной? В первую очередь – мгновенно рассредоточивают на большом пространстве свою боевую авиацию – чтобы избежать катастрофических потерь в результате первых ракетно-бомбовых ударов врага по заранее разведенным целям. Чем и занимается Украина, пишет издание.