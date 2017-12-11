Порошенко выстрелил себе в ногу блокадой Донбасса

Блокада Донбасса, которую в марте 2017 года санкционировал президент Украины Петр Порошенко, кажется, стала настоящей катастрофой для Незалежной. Как сообщили в Нацбанке страны, ущерб для украинского бюджета составил 1,8 миллиарда долларов.



Чистый убыток от прекращения торговли с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками составил 1,8 миллиарда долларов в 2017 году, отметили в финансовом регуляторе. Частично компенсировать потери от блокады Киеву позволил высокий урожай зерновых, отмечается в сообщении на официальной странице Нацбанка Украины в Facebook.

Напомним, в январе 2017 года группа украинских радикалов во главе с депутатом Верховной рады от партии "Самопомощь" Семеном Семенченко перекрыла движение грузовых поездов с углем из Донбасса. Свои действия они объяснили борьбой с контрабандой. Кроме того, заявили радикалы, торговые операции с Донецкой и Луганской народными республиками недопустимы в условиях продолжающихся боевых действий.

В ответ на это лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поставили Киеву ультиматум – прекратить блокаду до 1 марта. В противном случае предприятия, которые работают в Донбассе, но при этом перечисляют налоги в украинский бюджет, будут национализированы и переведены под управление властей самопровозглашенных республик.

Реакции на ультиматум не последовало. После чего под юрисдикцию Донецка и Луганска был переведен ряд крупнейших предприятий региона. Среди них – принадлежащие олигарху Ринату Ахметову компании холдинга ДТЭК ("Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит") и другие.





Украина не только не стала сворачивать блокаду, но и санкционировала ее на высшем уровне. Соответствующий указ подписал 16 марта президент страны Петр Порошенко.

По мнению главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, таким шагом Порошенко, по сути, признал потерю Украиной Донбасса. "Публично заявить об этом не решился", – сказал эксперт.

