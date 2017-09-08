Мосгоризбирком разошлет более 2,5 млн смс с приглашением на выборы
Он пояснил, что жители столицы получат сообщения на свои мобильные телефоны. В них будет приглашение прийти на выборы и ссылка на сайт МГИК. Перейдя по ссылке, москвичи смогут уточнить адрес участковой избирательной комиссии.
Горбунов отметил, что благодаря использованию современных технологий можно организовать более качественную процедуру информирования москвичей о предстоящих выборах. "Москва в этих вопросах всегда идет в фарватере", – сказал он. По информации председателя Мосгоризбиркома, средства на проведение дополнительных мероприятий выделялись из бюджета города. Они стали дополнением к средствам местных бюджетов, которые пошли на финансирование муниципальных выборов.
Стоит отметить, что за счет этого все участки для голосования будут оснащены видеокамерами. Также устройствами наблюдения оснащаются и помещения территориальных избирательных комиссий.
Горбунов напомнил, что впервые на выборах в Москве будут использованы QR-коды для считывания протоколов участковых избирательных комиссий. Кроме того, треть участков будет оборудована КОИБами. Благодаря им процесс подсчета голосов будет ускорен. Также они позволят исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в России состоится единый день голосования. В его рамках состоятся выборы разных уровней. Глава региона будет избираться в 16 регионах, а в шести будут избраны кандидаты в депутаты законодательных собраний. В целом по всей стране в этот день состоится около 5,8 тысяч выборов различных уровней.
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