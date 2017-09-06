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Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России

Фото: wikipedia.org
Госдепартамент США не считает, что нарушил закон. Обыск в зданиях российской дипмиссии – нормальное явление, уверены чиновники.
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"Обвинения со стороны российского правительства в том, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, – неправда. На протяжении выходных персонал российского посольства приглашали присоединиться к официальным лицам Госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

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"Обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", – добавил чиновник.

Напомним, что Москва резко осудила обыски, проведенные на территории ее дипсобственности. Глава государства Владимир Путин поручил МИДу подготовить и подать иск в американский суд с целью восстановить справедливость. Однако эксперты считают, что у России мало шансов.

По словам основателя и управляющего партнера юридической фирмы Marks & Sokolov Брюса Маркса, у Америки есть лазейки в собственных судах, первая из которых – так называемый суверенный иммунитет. Это означает, что на государство можно подать в суд, только если оно добровольно откажется от права иммунитета. "Государство может совершать какие угодно неправильные действия, но тот факт, что они неправильны, не означает, что это можно исправить", – уточнил специалист.

Автор: Михаил Войцеховский6 сентября 2017, 08:32

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