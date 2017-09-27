Назначения губернаторов-"близнецов" удивили россиян
Роботы-андроиды или клоны? Мнения завсегдатаев социальных сетей по этому вопросу расходятся. Некоторые все же склоняются к версии, что Глеб Никитин и Дмитрий Азаров – представители новой серии андроидов, разработанных в секретной лаборатории администрации президента.
Губернаторы-андроиды #Самара pic.twitter.com/aNHzUfhU1A— Dmitriy Karimov (@karimov63) 27 сентября 2017 г.
Оппоненты возражают – мол, никакие это не роботы, а просто клоны. Уж технологии клонирования-то давно освоены. Прототипом, возможно, послужил губернатор Тюменской области Владимир Якушев – он постарше будет и регионом управляет с 2005 года.
Атака клонов. Новые губернаторы Самарской, Новгородской и Тюменской областей. pic.twitter.com/Rm3PbZk9oM— Александр Тверской (@TverskoyAA) 26 сентября 2017 г.
Пользователи, конечно, старались найти на фотографиях и отличия. Самое существенное, что им удалось обнаружить – разные оправы очков у Глеба Никитина и Дмитрия Азарова.
Новые самарский и нижегородский губернаторы. Да, это разные люди.— Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 26 сентября 2017 г.
Похоже Россия втихоря освоила технологию клонирования чиновников pic.twitter.com/ZgQuHlztA0
"Новые губернаторы Самарской и Нижегородской областей уже в ноябре смогут разблокировать друг другу iPhone X", – шутит автор Telegram-канала "Дабл Ять".
На этой неделе стало известно об отставке трех губернаторов российских регионов. 25 сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина – с формулировкой "по собственному желанию". Днем позже президент отправил в отставку главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 27 сентября появились сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский решил покинуть свой пост, передает "Интерфакс".
Комментируя отставки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ротация в губернаторском корпусе – абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс. Что же касается привлечения во власть молодых технократов, тут Песков тоже не видит ничего необычного. "Это молодые талантливые широкопрофильные специалисты, они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти", – отметил пресс-секретарь. Президент Путин уверен, что, несмотря на молодость, они способны реализовывать свой потенциал в интересах развития тех регионов, которые возглавили.
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