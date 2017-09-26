Меркель поставила ЕС на грань развала

Итоги выборов в Германии могут стать разрушительными для Евросоюза. Победа партии канцлера Ангелы Меркель оказалась не столь убедительной, как ожидалось, процесс формирования коалиции в бундестаге будет слишком долгим. Немецкие эксперты отметили еще один существенный фактор риска – прошедшие в парламент правые силы.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который еще пару недель назад видел будущее ЕС в розовом свете, должен быть сильно разочарован. В своей последней речи он говорил о "свежем ветре", который задул в "паруса Евросоюза" – имея в виду и результаты выборов в Германии. Лидерство действующего канцлера Ангелы Меркель и ХДС тогда представлялось очевидным. Прогнозисты не ошиблись, только не учли, что победа может оказаться Пирровой.

Юнкер в своих аллегориях подразумевал неплохие экономические показатели, а также результаты выборов в Нидерландах, Франции и, вероятно, в Германии. "Брюссель полагал, что на немецких выборах – с дружелюбно настроенным к ЕС кандидатом Мартином Шульцем и гарантированным переизбранием Ангелы Меркель – ничто не могло пойти не так. Но именно те выборы, которых ЕС боялся меньше всего, принесли проблемы", – пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Даниэль Брэсслер.

В Еврокомиссии рассчитывали, что Ангела Меркель, утвердившись после выборов на своей позиции, начнет переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном о реформах ЕС, в том числе о реформе еврозоны. Первые изменения намеревались запустить уже в этом году, но получили совсем другой результат. Автор статьи считает, что теперь Германии предстоят многие месяцы тяжелейшего формирования правящей коалиции, в которой будут существенные разногласия. В первую очередь – по вопросу еврозоны.

Напомним, что блок консерваторов во главе с Меркель победил на парламентских выборах в Германии, которые прошли 24 сентября. В то же время результат – 33% голосов избирателей – оказался самым низким за все 12 лет правления канцлерин. Наихудший результат за всю историю показал и прежний партнер блока ХДС/ХСС – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав чуть более 20% голосов. Партия объявила о переходе в оппозицию.

Ситуацию обострил впечатляющий итог, который показали на выборах правые. В бундестаг впервые пробилась правопопулистская "Альтернатива для Германии" (12,6%), что многие обозреватели уже сравнили с политическим землетрясением. Прошла и другая оппозиционная Меркель сила – Левая партия (9,2%).

"Важным для настроений внутри ЕС стал результат партии "Альтернатива для Германии". Присутствие правоэкстремистов в европейских парламентах в принципе является нормой. Но то обстоятельство, что отныне и Германия не является исключением, делает ситуацию не лучше, а хуже. Многое зависит от того, насколько правому меньшинству удастся влиять на европейскую политику. В свою очередь без проевропейского консенсуса в Германии Евросоюз окажется на грани развала", – пишет издание.

Пока Германия будет заниматься созданием правительства, вся Европа обречена "блуждать в тумане", уверен Брэсслер. Так будет не только потому, что это наиболее сильная в экономическом плане страна ЕС, но и потому, что Меркель долго исполняла руководящую роль, замены которой пока не видно.