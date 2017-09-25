Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Возмущенные немцы сжалились над Меркель

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Luo Huanhuan
На выборах в бундестаг победил консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС - он набрал 33% голосов избирателей. Таким образом, население продолжает поддерживать канцлера Германии, несмотря на провальную миграционную политику.
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По предварительным результатам выборов в парламент Германии, блок Ангелы Меркель поддержали 33% немцев. За Социал-демократическую партию в этот раз проголосовали 20,5% избирателей. Третье место на выборах заняла правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6% голосов, сообщает Deutsche Welle.

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Таким образом, власть в стране по-прежнему остается в руках Меркель. Несмотря на это, эксперты отмечают, что блок канцлера существенно ухудшил свои позиции не только по сравнению с прошлыми выборами, но и в целом за весь период своего существования.  

Очевидно, что немцы уже разочаровались в провальной миграционной политике канцлера и, возможно, поддержали главу правительства из жалости или по привычке. Тем не менее Меркель продемонстрировала решительность и уверенность в своих силах. "Нам поручено создать правительственную коалицию, а создать коалицию против нас не удастся", – прокомментировала она предварительные результаты выборов. 

По мнению экспертов, после такой неоднозначной победы канцлера Германии ждут очень непростые времена. "Меркель определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры (из тех. – Прим. ред.), которые у нее были. Предыдущие были непростыми, а эти будут еще труднее, если СДПГ будет против вступления в большую коалицию или будет выторговывать себе какие-то хорошие условия", – цитирует РЕН ТВ заместителя руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Екатерину Тимошенкову. 

25 сентября 2017, 08:36

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