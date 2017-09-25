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Политика

Паника в штабе Меркель: цена победы оказалась слишком высокой

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Luo Huanhuan
Ужас и растерянность читались в глазах людей, собравшихся вечером 25 сентября в штаб-квартире Христианско-демократического союза. В такое состояние их повергли мелькавшие на телеэкранах цифры – шел подсчет голосов на выборах в бундестаг. Лидер ХДС Ангела Меркель, как и ожидалось, победила. Но, по мнению экспертов и немецких СМИ, цена победы оказалась слишком высокой.
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Канцлер Германии ожидала от голосования результатов "получше". Так Ангела Меркель сказала перед телекамерами. И это ее безобидное, на первый взгляд, заявление вызвало бурю негодования в немецких СМИ. 33% – худший результат за всю послевоенную историю.

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Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Но главное даже не в этом, а в цене, уплаченной за эти не самые лучшие проценты – успехе партии "АдГ", пишет Sueddeutsche Zeitung. "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент. Партия во главе с Фрауке Петри набрала 12,6% голосов, получила 94 мандата и стала третьей силой в бундестаге. А еще есть партия "Левые" и ее лидер Сара Вагенкнехт: они также показали впечатляющий для себя результат (9,2%) и получили 69 мест в парламенте.

Еще больше впечатляют успехи "АдГ" в отдельных немецких землях. В Саксонии "альтернативщики" набрали 27%, обойдя правящий ХДС. На прошлых выборах у "АдГ" здесь было чуть больше 9% голосов. В некоторых муниципалитетах за "Альтернативу" проголосовал почти каждый второй избиратель. В Дорфхемнице – избирательном округе Центральной Саксонии, "АдГ" получила 47,4 % голосов. А в некоторых муниципалитетах избирательного округа Саксонская Швейцария результат колебался в пределах 40%.

Тем не менее во главе Германии остается Меркель и ее партия. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. В сложившемся раскладе единственный вариант правительственной коалиции, по словам экспертов – так называемая Ямайка (по цветам флага этого государства – черный, желтый и зеленый). Это союз ХДС/ХСС, Свободной демократичной партии и "Зеленых", который соберет 393 кресла. Окончательный результат выборов официально объявят на торжественном заседании нового бундестага 12 октября.

Четвертый срок Ангелы Меркель эксперты сравнивают с хождением по краю пропасти или по лезвию ножа. Фрау канцлерин всегда позиционировала себя как политик, прислушивающийся к голосу простых немцев. А желания у разных групп этих немцев зачастую прямо противоположны. Особенно это проявилось в нынешней политической ситуации. Треть граждан Германии желают сближения с Россией. Треть – за то, чтобы ограничить влияние Вашингтона на политику Берлина. Словом, "больше Путина, меньше Трампа". Но еще около 20% хотят дистанцироваться и от тех, и от других, пишет издание Handelsblatt.

Для убежденной сторонницы Трансатлантического союза Меркель это означает хождение по лезвию ножа. Внешнеполитическому сближению с Москвой остается мало места, считает издание, упоминая вопросы Крыма, Украины и стран Балтии. Но и отношения с США не лучше, подчеркивают эксперты.

Под давлением США Меркель во время ее будущего срока на посту будет вынуждена заметно увеличить оборонный бюджет – чтобы, по крайней мере, приблизиться к 2% от ВВП, требуемых НАТО. Однако немцы критично смотрят на расходы на вооружение. Большинство хочет, чтобы оборонный бюджет снизился или остался на том же уровне, где он есть – примерно 1,2% от ВВП. По этому пункту Ангела Меркель тоже не сможет ответить ожиданиям большинства.

Автор: Андрей Евлампиев25 сентября 2017, 11:43

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