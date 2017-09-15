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Политика

Госдума засучила рукава

Фото: duma.gov.ru
Осенняя сессия коротка, а успеть надо многое. Так что депутаты Госдумы, не тратя времени на "раскачку", с первого же пленарного заседания серьезно взялись за дело. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая сессию, подчеркнул: приоритет в работе – законодательно обеспечить реализацию послания президента.
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"Тонкая настройка" депутатской деятельности продолжается. Эффективность работы Госдумы существенно повысилась уже за время весенней сессии, что признали как сами парламентарии, так и политологи. Этому способствовала жесткая позиция председателя нижней палаты и принятые по инициативе Володина поправки в регламент.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Новые предложения спикера помогут сделать более эффективной работу парламентариев со своими избирателями. Депутаты смогут проводить больше времени в регионах – именно для этого оптимизируется график пленарных заседаний. Если инициативу поддержат, то "пленарка" в пятницу будет заканчиваться в 15:00, а длинные двухчасовые перерывы на обед уйдут в прошлое.

Ранее заседания заканчивались в 18:00. Однако депутаты не успевали на самолеты, чтобы улететь в регионы для общения с избирателями. Совет Госдумы принял решение о том, что нижняя палата по пятницам будет завершать работу в 17:00 – сократив на час обеденный перерыв. Однако Володин на втором заседании Госдумы предложил еще большую оптимизацию. Сокращение на час перерыва позволяет покинуть здание на Охотном ряду в 16 часов. Но при таком коротком рабочем дне можно обойтись и без обеда – и закончить рабочий день в 15:00.

Фото: duma.gov.ru

Председатель нижней палаты напомнил, что "многие самолеты улетают в 16-17-18 часов". "Мы пятницу делаем тем днем, когда появляется возможность у наших коллег уехать в регионы. Было бы правильно в пятницу уезжать, это дает возможность работы в регионах в субботу и воскресенье", – пояснил Вячеслав Володин. Время на обсуждение этого предложения во фракциях – до 19 сентября.

Не особо значительные, на сторонний взгляд, изменения на самом деле очень важны. Ведь Госдума намерена формировать повестку, выявляя через соцопросы и живое общение с избирателями, что больше всего волнует россиян. Приоритетом в работе парламента, подчеркнул спикер, остаются задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию – они направлены на повышение жизненного уровня граждан страны.

"Прежде всего, законодательное обеспечение послания президента – это наш приоритет, – сказал спикер Госдумы, добавив, что именно в начавшуюся сессию депутатам необходимо завершить эту работу и после оглашения нового послания приступать к выполнению задач на следующий год. – Не нужно нам создавать долги, проблемы, которые накопятся".

Председатель нижней палаты подчеркнул, что в рамках реализации послания президента уже приняты 50 законопроектов из 98. Еще 25 проектов законов находятся на рассмотрении Госдумы, 18 принято в первом чтении, семь – на стадии предварительного рассмотрения. Кроме того, ожидается внесение 23 инициатив.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Важной задачей является и работа над федеральным бюджетом. Проект главного финансового документа страны будет внесен правительством на рассмотрение депутатов 29 сентября. "Предметная работа над проектом бюджета уже ведется", – сказал спикер Госдумы. Володин напомнил, что в весеннюю сессию прошли парламентские слушания, посвященные главным направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Очень важно, чтобы рекомендации по итогам этих слушаний были учтены, подчеркнул председатель нижней палаты. Депутаты уже приступили к консультациям с правительством.

Повысить качество законотворчества должно и перераспределение нагрузки между думскими комитетами. Это вовлечет в работу всех депутатов – и в итоге повысит эффективность их работы. "Сейчас основная нагрузка лежит на семи думских комитетах из 26 и составляет 71% от общей нагрузки. При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет —комитет по госстроительству и законодательству – около 30%", – сообщил Володин. По мнению спикера, правильный баланс позволит парламенту за время осенней сессии выйти на качественно новый уровень принятия законов.

Кроме вопросов регламента и повышения эффективности, депутаты успели обсудить в первый же день несколько десятков законопроектов. А на заседании в пятницу среди прочих документов Госдума, в частности, приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются незаконного распространения сим-карт. Если поправки примут, штрафы за такое нарушение для граждан составят от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.

Рассматривался также законопроект, внесенный в Госдуму по поручению президента Владимира Путина – о независимой оценке качества оказания услуг в культуре и социальной сфере. Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по доработке проекта во главе с вице-спикером Петром Толстым, курирующим комитет по культуре. По словам председателя нижней палаты, в группу войдут представители думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также депутаты из комитетов по культуре и по охране здоровья.

Фото: duma.gov.ru

Всего же только за сентябрь Госдума возьмет в работу 180 законопроектов. Такие темпы позволят нижней палате парламента разобраться с законодательными завалами еще до новогодних праздников, считает Вячеслав Володин. Напомним, ранее рассмотреть все накопившиеся от предыдущих созывов поправки (а таких документов было более 2 тысяч) рассчитывали только к маю 2018-го.

130 документов парламентариям предстоит обсудить за осеннюю сессию в первоочередном порядке. Это, в частности, законы об информационно-телекоммуникационных технологиях в сфере охраны здоровья, о развитии государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", поправки в федеральный бюджет этого года. Кроме того, в числе законопроектов важная социальная инициатива о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. 

Автор: Андрей Евлампиев15 сентября 2017, 17:59
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