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Политика

Эксперты ожидают от Госдумы принятия "народных" законов

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Повышение уровня жизни каждого россиянина станет главной целью работы Госдумы в осеннюю сессию, уверены эксперты. Нижняя палата парламента направит усилия на исполнение задач, поставленных в послании президента и разработку по-настоящему "народных" законов.
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Приоритеты, обозначенные Госдумой в начале осенней сессии, политологи восприняли позитивно. Времени у депутатов не так уж и много, а работы непочатый край. Однако спикеру Вячеславу Володину удалось наладить дисциплину, так что парламентарии справятся с поставленными задачами.

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"Уже понятно, что Госдума будет работать по двум основным направлениям. По тем темам, которые президент обозначил в своем послании Федеральному Собранию. А там, действительно, было озвучено немало важных задач, касающихся не только глобальных тем, но и вопросов повышения уровня и комфорта жизни каждого гражданина. Во многом это же и происходило в прошлую сессию", – поделился впечатлениями от первого пленарного заседания, прошедшего в нижней палате после каникул, политолог Дмитрий Фетисов.

По словам эксперта, принципиально новым является подход к учету запросов общества и выявление их через социологические исследования. "Поменяв подходы к разработке законопроектов, благодаря чему выросло их качество, Володин задает тон, который позволит принимать наиболее актуальные для общества законопроекты, которые можно будет назвать по-настоящему "народными", – заявил политолог.

Фото: duma.gov.ru

Задач обозначено множество. Однако результативность работы парламента резко возросла, соглашается с Фетисовым его коллега Алексей Мартынов. "За три месяца: "долги" по посланию (48 необходимых для реализации послания законов рассмотреть, а еще 23 внести и тоже рассмотреть!), бюджет 2018, продолжение оптимизации работы Госдумы (перераспределение нагрузки между комитетами, чтобы депутаты могли максимально эффективно работать)", – сказал Мартынов.

Эксперт отмечает возросшие динамику и темп работы парламента с постоянным повышением результативности относительно трудозатрат. "Дума не только стала местом для дискуссий, а и местом, где много работают. И если пока не как "раб на галерах", то уже точно как в лучшие времена на "большом заводе" в три смены", – подчеркнул Мартынов.

Член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин обращает внимание на важную роль спикера в Госдуме. Эта роль, по мнению аналитика, еще более укрепилась с приходом Вячеслава Володина. В контексте президентской предвыборной кампании 2018 года требования к спикеру быть нейтральным усилятся. Но в то же время укрепится и роль председателя нижней палаты парламента как гаранта ее нормального функционирования, уверен Зудин.

Фото: duma.gov.ru

Успехи Володина на посту спикера Госдумы отметил и директор "Центра политических технологий" Игорь Бунин. Володин расчищает завалы, которые остались от прошлой деятельности Думы. Спикер смог создать эффективно функционирующую нижнюю палату парламента, укрепить внутреннюю дисциплину.

"Определенные начинания Думы были связаны с широким обсуждением повестки дня, например, по Москве. Вовлечение более широких слоев населения в обсуждение проблем страны и далее будет продолжено. Но сохранится и обычная повестка дня – решение неотложных проблем. Нас ожидает установление четких взаимоотношений между разными органами власти и расширение связи с обществом", – цитирует эксперта портал "Политаналитика".

В первом полугодии 2017-го ведущими темами законотворчества стали ЖКХ, капремонт, жилищные права и поддержка отдельных категорий граждан. Таким образом, парламентарии вернулись к наиболее социально значимым вопросам, которые ставят перед ними избиратели в регионах, подчеркнул председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Политолог отметил рост КПД депутатских инициатив. Это, с его точки зрения, связано с тем, что в Госдуме VII созыва почти в 2 раза чаще, чем раньше, встречается практика совместного законотворчества между фракциями, либо в соавторстве с Советом Федерации и регионами.

Фото: duma.gov.ru

Одной из проблем, доставшихся в наследство Госдуме седьмого созыва и не решенной в первые месяцы ее работы, было злоупотребление практикой ускоренного одобрения законопроектов. Однако после принятия поправок в регламент Госдумы в первом полугодии эта практика была сведена к минимуму В результате стало намного меньше "сырых" законопроектов, депутатам возвращается лишь 5% их инициатив, отметил политолог.

Автор: Андрей Евлампиев13 сентября 2017, 16:33

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