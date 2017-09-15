Депутаты откажутся от обеда ради избирателей

В ближайшие дни фракции обсудят полный отказ от обеденного перерыва по пятницам и сокращение на час обеденного перерыва в среду, чтобы иметь возможность завершить пятничное пленарное заседание на два часа раньше. В результате уже в пятницу парламентарии смогут отправиться в регионы и с утра субботы приступить к работе с избирателями.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты могут уже в пятницу отправляться в регионы – для этого большие обеденные перерывы будут сокращены на час, и последний на неделе рабочий день парламентариев может быть завершен в 15:00. Фракции должны в ближайшие дни обсудить это предложение и до 19 сентября предоставить свои комментарии.

"Поступили предложения от фракций сократить заседание в пятницу, отказавшись от обеденного перерыва и сократив перерыв на один час в среду. Таким образом, мы будем завершать работу в пятницу в 15:00. Это предложение для обсуждения во фракциях", – рассказал Володин, открывая пленарное заседание.

"Учитывая, что Игорь Владимирович (Лебедев, вице-спикер Госдумы) говорит, что если мы до 16:00 будем работать, то нам нет смысла проводить пятничный перерыв. Тогда это нам дает возможность завершать работу (в пятницу) в три", – добавил Володин.



Ранее депутаты по средам и пятницам работали до 18:00, а обеденный перерыв длился два часа – с 14:00 до 16:00. Спикер предложил коллегам обсудить изменения в графике на заседаниях фракций. По мнению Володина, сокращение рабочего дня в пятницу не только не уменьшит общее время работы, но и оптимизирует рабочий процесс за счет внутренней самоорганизации.

Цель всех изменений в графике, подчеркнул председатель нижней палаты, – дать парламентариям возможность уже в пятницу оказаться в своих регионах. И утром в субботу приступить к работе с избирателями.