Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты могут уже в пятницу отправляться в регионы – для этого большие обеденные перерывы будут сокращены на час, и последний на неделе рабочий день парламентариев может быть завершен в 15:00. Фракции должны в ближайшие дни обсудить это предложение и до 19 сентября предоставить свои комментарии.
"Поступили предложения от фракций сократить заседание в пятницу, отказавшись от обеденного перерыва и сократив перерыв на один час в среду. Таким образом, мы будем завершать работу в пятницу в 15:00. Это предложение для обсуждения во фракциях", – рассказал Володин, открывая пленарное заседание.
"Учитывая, что Игорь Владимирович (Лебедев, вице-спикер Госдумы) говорит, что если мы до 16:00 будем работать, то нам нет смысла проводить пятничный перерыв. Тогда это нам дает возможность завершать работу (в пятницу) в три", – добавил Володин.
Ранее депутаты по средам и пятницам работали до 18:00, а обеденный перерыв длился два часа – с 14:00 до 16:00. Спикер предложил коллегам обсудить изменения в графике на заседаниях фракций. По мнению Володина, сокращение рабочего дня в пятницу не только не уменьшит общее время работы, но и оптимизирует рабочий процесс за счет внутренней самоорганизации.
Цель всех изменений в графике, подчеркнул председатель нижней палаты, – дать парламентариям возможность уже в пятницу оказаться в своих регионах. И утром в субботу приступить к работе с избирателями.
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