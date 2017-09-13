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Политика

Госдума повысит политический статус молодежи

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Госдума в осеннюю сессию особое внимание уделит работе с молодежью. Юношам и девушкам надо предоставить возможность самореализации. Площадкой для этого должен стать молодежный парламент, уверен Вячеслав Володин.
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Эффективность молодежного парламента при Госдуме необходимо повышать. Целесообразно привлекать к этой работе членов молодежных движений, существующих при думских фракциях, считает председатель нижней палаты.

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"Нам необходимо в его работу максимально вовлечь молодых людей – для участия в реализации повестки законотворчества в области молодежной политики… для построения эффективной обратной связи с молодежью. Молодежный парламент должен быть площадкой для широкой самореализации молодых людей, и было бы правильно, чтобы в его работе принимали участие представители молодежных организаций парламентских фракций", – сказал Вячеслав Володин.

Напомним, в мае вопросы молодежи рассматривали на парламентских слушаниях. Открывая их, спикер Госдумы признал отсутствие единого системного подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики. Володин призвал по итогам парламентских слушаний принять решение по изменению законодательства и выстроить более эффективную модель действий. "У нас есть вопросы, которые требуют скорейшего регулирования в этой сфере, потому что есть разные определения, что такое молодая семья, возраст, по которому молодежь получает в том числе субсидии, очень много нестыковок", – отметил председатель нижней палаты. 

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тогда же отметил, что государственная молодежная политика должна включать в себя также вопросы демографии, здравоохранения, образования, профессиональной подготовки и трудоустройства, культуры, спорта. Кроме того, он считает необходимым ввести адресную поддержку государством молодых семей с детьми. Но в первую очередь, по мнению Толстого, необходимо поставить понятие "молодежь" во взаимосвязь с "обществом", "нацией" и их развитием.  

Эксперты отметили, что власть должна создавать условия для развития интеллектуального, творческого, лидерского потенциала молодых людей. И молодежные общественные организации –  в том числе молодежные структуры, созданные при органах власти – предоставляют для этого хорошие возможности. В российских региональных центрах успешно действуют Общественные молодежные палаты и молодежные правительства. По мнению специалистов, подобные организации должны создаваться не только на областном, но и на районном уровне – и даже в отдельных селах.

Как неоднократно отмечалось, одна из целей молодежного парламентского движения – формирование так называемых "эффективных молодых людей". Это люди, которые способны не только самореализоваться, но и быть полезными обществу.

Вячеслав Володин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии, напомнил, что в конце ноября на площадке Госдумы состоится молодежный форум. Его организацией займется молодежный парламент и думский комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал  журналистам о форуме более подробно. "Идея заключается в том, что молодые люди со всей страны представляющие регионы, различные молодежные организации соберутся под эгидой Государственной думы и два дня будут здесь работать в тесном контакте с комитетами, с руководством парламентских комитетов над законопроектами", – сказал Толстой. По итогам этого форума председателю Госдумы представят конкретные предложения по изменениям законодательства.

Автор: Андрей Евлампиев13 сентября 2017, 11:48

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