Чем займется Госдума в осеннюю сессию

Первое пленарное заседание нижней палаты парламента в рамках осенней сессии состоится в среду, 13 сентября. Первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, сколько законопроектов включено в план работы депутатов в этом полугодии и каких сфер жизнедеятельности касаются. К первоочередным относятся около 130 документов.

По словам Ивана Мельникова, законодателей ждет содержательно насыщенная и разноплановая повестка. Депутат рассказал, что в течение первого осеннего месяца должны быть готовы к рассмотрению около 180 законопроектов. "Подавляющая часть из них – в первом чтении, и среди них более сотни инициатив внесено депутатами", – отметил он.

Важнейшим документом в осенней сессии станет проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов рассмотрение бюджетов государственных внебюджетных фондов. Кроме того, в планах Госдумы – рассмотрение пакета предложений кабмина в Налоговый кодекс.

"К примеру, будет уточнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, – цитирует Мельникова РИА Новости. – Тут будут и локальные решения, связанные с предстоящим чемпионатом мира по футболу".

Также, рассказал парламентарий, он и его коллеги намерены обсудить ряд предложений по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, в планах депутатов рассмотрение вопроса о сокращении перечня документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

Ряд поправок касается системы исполнения наказаний. Например, уже подготовлен и законопроект, регулирующий вопрос предоставления свиданий осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях либо на строгом режиме. Также готовятся к обсуждению и поправки по вопросу предоставления отсрочки отбывания наказания больных наркоманией.

Одной из важнейших задач Иван Мельников назвал рассмотрение во втором и третьем чтениях законопроекта "Об ответственном отношении с животными". Эта тема обсуждается уже не первый год, а соответствующий документ ждет своего рассмотрения во втором чтении с 2011года. Наконец-то, по словам депутата, он был тщательно проработан и найдено сбалансированное решение. "Теперь мы его рассмотрим", – сказал он.





В планах депутатов также значится рассмотрение изменений в закон "Об охране окружающей среды". Цель внесения поправок – повышение эффективности экологического надзора при строительстве и усиление ответственности за нарушение в этой сфере.



Среди законопроектов и документ, предлагающий ввести для высших должностных лиц регионов обязанности публично отчитываться перед органами законодательной власти о результатах независимой оценки качества услуг, Законопроект также планируется рассмотреть в этом полугодии. "Отчет предлагается рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независимой оценки и общественной палаты субъекта", – уточнил Мельников.

Кроме того, будут рассмотрены изменения, предлагающие усилить защиту прав потребителей товаров и услуг через интернет. Поправки могут быть внесены и в закон "О некоммерческих организациях". Речь идет о том, чтобы определить особенности государственной регистрации и контроля за деятельностью НКО, их правового положения, создания, ликвидации и ряда других моментов, касающихся их деятельности.