Чем займется Госдума в осеннюю сессию

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Вторник 12 сентября
Лента новостей
19:50
В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова
19:34
Братья Путин и Шойгу живут в деревне
19:26
Нарушившие финскую границу любители селфи отделались штрафом
19:18
Скандальную "Матильду" покажут в Госдуме
19:09
Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность
18:37
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
18:13
Два грузовика смяли легковушку под Нижним Новгородом
18:02
В телефонном терроризме в России замешана Украина
18:02
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки
17:54
Пассажиры пожаловались в полицию на задержку рейса из Москвы
17:32
Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером
17:15
Кожевникова жестко ответила обидчикам
17:00
Как отвоевать мужа у свекрови
16:57
В Москве побит вековой температурный рекорд
16:35
Известную певицу насиловала родная мать
16:22
У Ким Чен Ына отыскали тайный бизнес
16:11
На Пушкинской набережной появится гоночная трасса для студентов
15:59
Скандальная звезда "Дома-2" метит на место Бузовой
15:58
Русофоб Зеленский потерял прибыльную работу
15:55
Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
15:29
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
15:24
Опубликованы уникальные снимки теракта 9/11 из космоса (фото)
15:01
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
15:00
Эксперты объяснили сокращение пенсий
14:51
Аэропорт Жуковский остался без электричества
14:48
Жуткие последствия урагана "Ирма"
14:43
Муж отказался говорить о разводе с Бледанс
14:32
Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта
14:29
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
14:22
Поседевшую Липницкую вынудили сказать о ее тяжелой болезни
14:16
МЦК активно интегрируется в транспортную сеть Москвы
14:14
Что построено в Москве ко Дню города
14:04
Ученые предупредили об опасности длительного сидения на стуле
13:54
По всей России массово эвакуируют людей
13:46
У сына Максаковой появился настоящий отец
13:45
Топ-5 необычных видов фитнеса
13:45
Топурия исхудала после расставания с мужем
13:31
Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили (видео)
13:30
В парке "Зарядье" заработало умное освещение
13:29
Над Петербургом замечено НЛО (видео)
13:12
Беременным разрешили алкоголь
13:11
Кабаева забыла купальник дома
12:59
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
12:42
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
12:32
Ахеджакова откровенно о своем инсульте
12:28
Роднина рассказала о переезде в США
12:12
В Ираке россиянина приговорили к смертной казни
12:01
Напуганная мужем москвичка выпрыгнула из окна четвертого этажа
11:42
Эстрадный дебют детей Киркорова произвел фурор
11:35
Анна Михалкова рассказала о своей необычной дочери
11:34
Насильник залез в квартиру москвички по дереву
11:30
В центре Москвы неизвестный набросился с ножом на врача
11:07
В Москве сняли мемориальную доску Немцову
11:00
Названы самые дешевые пляжные туры октября
11:00
Создан не поддающийся законам физики космический двигатель
10:56
Ведущая Алла Михеева сильно изменилась
10:46
Басков о любовнике Лопыревой: Убью обоих!
10:23
Чего россияне боятся больше всего
10:18
Лолита свела с ума своими мини-шортами
10:17
Смертельный вирус из Китая пришел в Россию
09:53
Секс-куклы оказались способными на массовые убийства
09:48
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
09:47
В Москве появится сквер Аргентины
09:42
Россияне тонут в собственном жире
09:38
Певец Виктор Салтыков отказался от помощи родному человеку
09:21
В США умер создатель "Дома с привидениями"
09:10
Как сигареты вызывают рак
09:07
Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"
09:06
В Москве безработный случайно прострелил себе голову
08:40
Потерявшая ногу модель Dior находится при смерти
08:40
В Москве пересчитают инновации в сфере ЖКХ
08:35
Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
08:32
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
08:29
В России уменьшается пенсия
07:58
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
22:43
Социологи: 82% респондентов в Москве знали о муниципальных выборах заранее
22:02
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
21:58
Найдена новая опасность электронных сигарет
21:55
Директор надевала халат Анисиной и соблазняла Джигурду
21:51
В метро Киева произошло ЧП
21:47
Под Москвой электричка сбила человека
21:40
На Украине солдат застрелил двух сослуживцев
21:32
В Москве секс-гуру задержали во время оргии с Травкой и Мишей
21:14
Жених предал больную раком Барановскую
21:01
Герой России разбил надежды военных летчиц
20:55
Ученые раскрыли печальную правду о сайтах знакомств
20:23
Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
20:17
Супермодель прилюдно оголилась ради животных (фото)
19:20
Расчленявшая жертв "черная риелторша" дала страшные показания
19:19
Малахов вынудил Баскова признаться ему в любви
19:12
Дерзкого беглеца поймали прямо в здании суда (видео)
19:03
Назван виновник неприятного запаха под Москвой
18:25
Похудевшая на центнер многодетная мать стала секс-символом Сети (фото)
18:07
В московском метро поезд врезался в стену
18:00
В Челябинске застрелили именитого спортсмена
17:44
"ЕР" успешно выступила на выборах в Москве
17:31
Любители кино будут бесплатно отдыхать на Хайнане
17:31
Грузовик попал в смертельное ДТП с поездом
17:25
Жительнице Урала дали восемь лет за попытку заморозить младенца
17:23
Елена Корикова стала вдовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Бондарчук и Андреева разъехались
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
Политика

Чем займется Госдума в осеннюю сессию

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Первое пленарное заседание нижней палаты парламента в рамках осенней сессии состоится в среду, 13 сентября. Первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, сколько законопроектов включено в план работы депутатов в этом полугодии и каких сфер жизнедеятельности касаются. К первоочередным относятся около 130 документов.
прочитано 287 раз

По словам Ивана Мельникова, законодателей ждет содержательно насыщенная и разноплановая повестка. Депутат рассказал, что в течение первого осеннего месяца должны быть готовы к рассмотрению около 180 законопроектов. "Подавляющая часть из них – в первом чтении, и среди них более сотни инициатив внесено депутатами", – отметил он.

ПО ТЕМЕ

"ЕР" успешно выступила на выборах в Москве

Володин проголосовал на выборах в Москве

Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Важнейшим документом в осенней сессии станет проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов рассмотрение бюджетов государственных внебюджетных фондов. Кроме того, в планах Госдумы – рассмотрение пакета предложений кабмина в Налоговый кодекс.

"К примеру, будет уточнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, – цитирует Мельникова РИА Новости. – Тут будут и локальные решения, связанные с предстоящим чемпионатом мира по футболу".

Также, рассказал парламентарий, он и его коллеги намерены обсудить ряд предложений по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, в планах депутатов рассмотрение вопроса о сокращении перечня документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

Ряд поправок касается системы исполнения наказаний. Например, уже подготовлен и законопроект, регулирующий вопрос предоставления свиданий осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях либо на строгом режиме. Также готовятся к обсуждению и поправки по вопросу предоставления отсрочки отбывания наказания больных наркоманией.

Одной из важнейших задач Иван Мельников назвал рассмотрение во втором и третьем чтениях законопроекта "Об ответственном отношении с животными". Эта тема обсуждается уже не первый год, а соответствующий документ ждет своего рассмотрения во втором чтении с 2011года. Наконец-то, по словам депутата, он был тщательно проработан и найдено сбалансированное решение. "Теперь мы его рассмотрим", – сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Иван Мельников. Фото: duma.gov.ru

В планах депутатов также значится рассмотрение изменений в закон "Об охране окружающей среды". Цель внесения поправок – повышение эффективности экологического надзора при строительстве и усиление ответственности за нарушение в этой сфере.

Среди законопроектов и документ, предлагающий ввести для высших должностных лиц регионов обязанности публично отчитываться перед органами законодательной власти о результатах независимой оценки качества услуг, Законопроект также планируется рассмотреть в этом полугодии. "Отчет предлагается рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независимой оценки и общественной палаты субъекта", – уточнил Мельников.

Кроме того, будут рассмотрены изменения, предлагающие усилить защиту прав потребителей товаров и услуг через интернет. Поправки могут быть внесены и в закон "О некоммерческих организациях". Речь идет о том, чтобы определить особенности государственной регистрации и контроля за деятельностью НКО, их правового положения, создания, ликвидации и ряда других моментов, касающихся их деятельности.

Автор: Дмитрий Куклин12 сентября 2017, 16:36

Политика

Порошенко двое суток терпел унижения от Саакашвили
Разбитая Клинтон набросилась на Путина
В ЕС пожаловались на беспредел Украины
Госдеп опустился до откровенных издевательств над Москвой

Шоу-бизнес

Больная Кейт Миддлтон решила родить во дворце
Кожевникова жестко ответила обидчикам
Известную певицу насиловала родная мать
Липницкая в Израиле потеряла связь с миром

Проишествия

По всей России массово эвакуируют людей
Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили (видео)
Напуганная мужем москвичка выпрыгнула из окна четвертого этажа
Потерявшая ногу модель Dior находится при смерти

Lifestyle

Зрители рыдали на премьерном показе "Матильды"
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Шоу-бизнес

Известную певицу насиловала родная мать

Артистка ужаснула публику своими откровениями
Происшествия

Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером

Мужчина уверен: тому, кто увидел в его действиях криминал, нужно лечиться
Происшествия

Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки

Наталья Целовальникова находится в реанимации
Культура

Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти

Врачи упустили тромб, который образовался после операции

Гороскоп

Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину

Фоторепортажи

Жуткие последствия урагана "Ирма"
Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"
Елена Корикова стала вдовой
Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

Спорт

Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
Роднина рассказала о переезде в США
Липницкая убила последнюю надежду на возвращение

Регионы

Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru