Порошенко двое суток терпел унижения от Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко решился хоть на какие-то действия в отношении лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, 10 сентября незаконно пересекшего границу страны. Стражи порядка вручили бывшему лидеру Грузии соответствующий протокол, который тот счел филькиной грамотой.

После прорыва через кордон Саакашвили обосновался в одной из гостиниц Львова. Там ему в присутствии адвокатов вручили протокол о незаконном пересечении границы. Однако экс-глава Одесской области посчитал противоправными и сам документ, и его вручение. По словам политика, протокол должен был быть передан в течение трех часов с момента пересечения украинской границы.

На этом Порошенко решил не останавливаться. На третьи сутки после прорыва Саакашвили украинский лидер начал арест его сторонников. Во всяком случае, так утверждает соратник политика Давид Сакварелидзе. "Начались массовые аресты и репрессии наших активистов! Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс Андрея Котыченко", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в конце июля. По некоторым сведениям, это произошло из-за разногласий политика с главой государства Петром Порошенко и его окружением. Впрочем, сдаваться Саакашвили не собирался: он объявил во всеуслышание, что намерен вернуться на Украину.





Границу экс-президент Грузии пересек в воскресенье, 10 сентября. Прорываться политику и его соратникам пришлось с боем. В ходе столкновений сторонников Саакашвили и силовиков пострадали около 20 человек. Полиция начала расследование по факту произошедшего.

По словам Саакашвили, его паспорт находится у Порошенко. Якобы документ президенту принесли на следующий день после прорыва через границу.

Одиозный политик обосновался в одной из львовских гостиниц, где, по некоторым данным, его охраняют бойцы добровольческого батальона украинской армии. Засиживаться он там не планирует: экс-глава Одесской области пообещал целое турне по регионам Незалежной.

Эксперты полагают, что политик способен достичь определенных успехов в противостоянии с президентом страны. "Он оседлал антикоррупционную повестку. Кроме того, у Саакашвили есть прямой выход на американские элиты. И по совокупности этих двух параметров он очень опасен для украинских властей", – отметил глава Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

